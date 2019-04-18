新警服今上線會綁手綁腳嗎？中警飛踢迴旋踢給你看

2019-04-18 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



警政署全面換裝的新式警察制服今天上午8時全面上線，各分局今天都進行交接，並拍下珍貴畫面，針對外界疑問，新制服是否有比舊制服來得好穿、易活動、容易值勤？台中市第六警分局特別安排三位擁有12年至24年跆拳道經驗的警官，展示新制服迴旋踢、騰空飛踢等大幅度動作，表現新警服的高度活動度與功能性，未來維護社會治安，逮捕不法分子，更能得心應手。

台中市第六警分局表示，此次配合展示新制服的高功能性、參與跆拳道表演的三位同仁，分別是督察組警務員王重凱（跆拳道五段，練24年）、西屯所副所長熊一鋒（三段，練12年）、保民組警務員毛俊杰（二段，練15年），三人表演手刀、360度旋踢、後旋踢、踩人跳高踢時，配合新換裝的警察制服，虎虎生風，絕對展現出警察高度的行動魄力與實力。

台中市第六警分局表示，每位同仁都相當期待這次的換裝，於18日上午8時勤務交接換上新制服，員警身著新、舊制服於分局大門前合影，為這歷史性的一刻留下珍貴畫面，同時安排同仁以跆拳動作展示新制服的高機能性，表現出新式制服不僅樣貌好看，更具有員警執勤的舒適及機動性，使警察在面對新時代各項治安挑戰時勇敢無懼。

台中市第三警分局正義所女警邱彙婷換裝後表示，新式制服最貼心設計就是且上衣內襯改為拉鍊式，降低女警曝光。

正義所巡佐劉俊明則表示，活動式腰帶，方便彈性調整身型，且與勤務腰帶間更緊密結合，讓掛有配槍等裝備的外腰帶在執勤跑動不容易晃動，更能有效追緝歹徒，而且改變最大的「短靴」，除強調防水、透氣外，鞋底耐磨而且抓地力強，鞋桶設計更提提供足夠支撐及包覆性，降低同仁追緝歹徒時受傷機率，整體設計大受員警好評，每位員警都歡喜換裝。