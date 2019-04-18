親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

傅崐萁炒股案入獄206天今出獄 與妻相擁身形明顯消瘦

國師唐綺陽預言郭台銘選總統成真 斷言韓國瑜未來會…

「新的制服不變的責任」從警逾30年見證3時代警制服

2019-04-18 09:23聯合報 記者劉星君╱即時報導

全台警察今起換上藏青色的新制服，淡紫白色的制服陪伴警察走過30年。高市從警逾30年員警林錦男回想起剛畢業19歲那年，穿卡其制服，「誤認為是高中生」，換成淡紫白色「不會有人再叫我高中生」，如今在他從警尾聲，換上第三代藏青色制服，他說「新的制服，不變的責任」。

高市警局保安大隊警員林錦男甲種警員班116期，現年52歲，他笑說，19歲從警時，當時還穿卡其色制服，戴著帽子，背著戶口查察的包包，還曾被教官誤以為是高中生，「怎麼會有高中生當管區呢？」。

林錦男從警之初，在小港分局海汕派出所，就是當時的紅毛港，如今紅毛港遷村，物換星移，也沒有海汕派出所。林錦男還保存的當時在海汕派出所前拍的合照，卡其色制服坐在警用機車上，相當帥氣，到陪伴30年頭的淡紫白色的制服，今起換裝的藏青色制服，見證警察制服三個時代轉變。

「新的制服，不變的責任」林錦男說，警察維護治安的任務是不會改變的，全面換新的制服，猶如警察大家庭蛻變，面對新世代理念，執勤觀念，調整腳步，建立穩固警察形象。

林錦男說，換了新制的制服，心情不一樣，也成為很多話題，大家開頭都會說「換這套變帥了！很有精神」。林錦男說，「我們街頭上的責任是沒有變的」。

林錦男笑說，從卡其色制服換到淡紫白色制服時「不會有人再叫我高中生了，終於不一樣了」，如今從淡紫白色到換上藏青色制服，這套制服機能性強，功能多，同仁執勤時更方便。

警員班104期畢業黃姓員警，從警35年，他說，早期卡其色制服年代的警察，還在戒嚴時期，威權時代象徵，命令式的執勤，轉換成淡紫白色制服時，代表警察心態轉變，為民服務，與民眾距離親和感，換上這套藏青色的制服，更有警察工作「使命感、認同感」，形塑警察英勇、正義的形象。

高市警員林錦男見證三個警察世代制服，淡紫白色制服陪伴30年頭。記者劉星君／攝影
高市警員林錦男見證三個警察世代制服，淡紫白色制服陪伴30年頭。記者劉星君／攝影
分享
高市警員林錦男19歲從警時當時穿著卡其色制服，還被教官誤以為是高中生，他初任在小...
高市警員林錦男19歲從警時當時穿著卡其色制服，還被教官誤以為是高中生，他初任在小港分局海汕派出所，當時紅毛港。紅毛港之後遷村，海汕派出所也裁撤。圖／林錦男提供
分享
高市警員林錦男見證三個警察世代制服，穿上新的藏青色制服，機能性更好。記者劉星君／...
高市警員林錦男見證三個警察世代制服，穿上新的藏青色制服，機能性更好。記者劉星君／翻攝
分享

制服警察
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

新警服今上線會綁手綁腳嗎？中警飛踢迴旋踢給你看

2019-04-18 09:26

穩鵬號喋血案 漁業署表揚救援漁船

2019-04-17 23:05

豆奶攤致死案 店家易主續營業

2019-04-17 22:55

14月女嬰咬傷9月男嬰 托育員「他們在搶玩具打架」

2019-04-17 22:25

新北萬里漁港外漁具倉庫大火 冷凍冰箱魚貨燒光

2019-04-17 21:48

高雄苓雅12層大樓驚傳起火 樓梯間全是濃煙

2019-04-17 20:43

疑閃紅黃燈路口不禮讓減速 機車與賓士相撞一人重傷

2019-04-17 20:30

老天有眼 皮夾遺失18年重回女主人手中

2019-04-17 20:04

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

消防隊前停好好的消防車 疑故障往前滑行撞變電箱

2019-04-17 17:49

失智老婦深夜迷失街頭 所長幫找回家路

2019-04-17 17:45

斷水斷電毒旅館偷營業 警方再次破門帶回10人偵辦

2019-04-17 17:44

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

好驚喜！暖警趕跑社區毒蟲住戶感動 挑警生日送上感謝狀

2019-04-17 14:52

陸籍遊客喝茫忘集合地 沒想到就在旁邊

2019-04-17 14:37

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

開車在田間小路疑未減速 兩車相撞還衝到田裡

2019-04-17 12:31

縱火揪兇都靠它 破案率百分百

2019-04-17 12:07

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

影／台北阿伯「發怒」持棍棒打後車 網友：老屁孩

2019-04-17 11:35

板橋一早公寓火警 救出13人 9送醫

2019-04-17 10:06

影／溫暖！台東鯨豚擱淺 外籍移工放下工作集體搶救

2019-04-17 09:49

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30

登雪山脚扭傷 出動直升機吊掛救出

2019-04-17 09:11

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

媽媽好心疼！安親班老師賞國小生巴掌 手指清晰可見

2019-04-17 20:32

藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案

2019-04-17 11:31

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05

嗆陳菊「蛇鼠一窩」收傳票 張琍敏嘆：只好想辦法解決嘍！

2019-04-17 21:11

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

科技廠主管妄想雙妻 逼老婆簽協議讓小三搬入

2019-04-17 23:46

傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上

2019-04-17 11:49

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

她到美體美容工作室按摩 沒想到他竟伸手進入浴巾

2019-04-17 22:23

計程車司機不跳表亂喊價 乘客拒付被載返車站毆打

2019-04-17 20:13

股市金釵葉美麗涉掏空1.8億送北檢 恐重金保釋　

2019-04-18 01:27

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

蘆竹王陽明翻版 酒後對員警做猥褻動作被嚴辦

2019-04-17 20:36

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍

2019-04-17 11:36

傅崐萁入獄206天 今出獄身形明顯消瘦

2019-04-18 09:03

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完

2019-04-17 19:27

影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關

2019-04-17 14:39

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

股市金釵葉美麗母女涉掏空 女兒晚間移送偵訊

2019-04-17 23:45

硬上應召女辯有經過同意 法官：怎可能「無償」

2019-04-17 12:53

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞

2019-04-17 13:48

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

新北萬里漁港外漁具倉庫大火 冷凍冰箱魚貨燒光

2019-04-17 21:48

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

「毒」旅館被斷水電竟偷接電復業 今天被柯P拆光

2019-04-17 18:22

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top