「新的制服不變的責任」從警逾30年見證3時代警制服

2019-04-18 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



全台警察今起換上藏青色的新制服，淡紫白色的制服陪伴警察走過30年。高市從警逾30年員警林錦男回想起剛畢業19歲那年，穿卡其制服，「誤認為是高中生」，換成淡紫白色「不會有人再叫我高中生」，如今在他從警尾聲，換上第三代藏青色制服，他說「新的制服，不變的責任」。

高市警局保安大隊警員林錦男甲種警員班116期，現年52歲，他笑說，19歲從警時，當時還穿卡其色制服，戴著帽子，背著戶口查察的包包，還曾被教官誤以為是高中生，「怎麼會有高中生當管區呢？」。

林錦男從警之初，在小港分局海汕派出所，就是當時的紅毛港，如今紅毛港遷村，物換星移，也沒有海汕派出所。林錦男還保存的當時在海汕派出所前拍的合照，卡其色制服坐在警用機車上，相當帥氣，到陪伴30年頭的淡紫白色的制服，今起換裝的藏青色制服，見證警察制服三個時代轉變。

「新的制服，不變的責任」林錦男說，警察維護治安的任務是不會改變的，全面換新的制服，猶如警察大家庭蛻變，面對新世代理念，執勤觀念，調整腳步，建立穩固警察形象。

林錦男說，換了新制的制服，心情不一樣，也成為很多話題，大家開頭都會說「換這套變帥了！很有精神」。林錦男說，「我們街頭上的責任是沒有變的」。

林錦男笑說，從卡其色制服換到淡紫白色制服時「不會有人再叫我高中生了，終於不一樣了」，如今從淡紫白色到換上藏青色制服，這套制服機能性強，功能多，同仁執勤時更方便。