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金門警察莒光樓秀新裝 吸引陸客猛拍

2019-04-17 19:30聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

超過30年未換裝的全國警察制服，將統一在明天換裝。金門縣警局今天也選在金門著名的地標莒光樓拍照宣傳，6位身著新舊制服的「麻豆」站出來，吸引不少遊客目光，來自大陸的遊客還以為在拍戲，紛紛拿起手機、相機猛拍，直誇「真靓、好看」！

金門著名地標莒光樓，向來是來金旅客的必遊之地，也是馳名中外的歷史建築。為了宣傳金門警察「換裝」，金門縣警局金城分局長郝心誠今天中午特別安排同仁在莒光樓前拍照，果然成功聚焦。

郝心誠表示，新制服最大的不同在考量外勤員警執勤的機能性、便利性和多功能性，與過去偏向靜態的傳統舊制服有差別；這次選在金門地標希望介紹新制服，希望讓民眾知道警察要換新制服，增加識別度。金門縣警察局也將配合內政部警政署期程，於明日上午8時同步換新裝，展現嶄新面貌。

郝心誠說，這套新制服對高矮胖瘦的警察而言，機能性都OK，很有修飾的功能，沒聽過有人為此瘦身。女警代表、巡官張靜尹說，新制服胸前設計有玄機，貼心的設計，讓女警可以避免走光。

首次擔任「麻豆」的員警許國杉說，新制服顏色改為藏青色，夏季便帽以透氣網布製作，而褲子除了設計較多口袋之外，膝蓋處採雙層布料設計，達到耐磨、保護的效果；外套則在胸前與袖口增置拉鍊口袋，腋下處也貼心地裝設散熱拉鍊。

金門縣警察局今在著名地標莒光樓前安排同仁身穿新舊制服拍照，員警還拍跳躍式的合照，...
金門縣警察局今在著名地標莒光樓前安排同仁身穿新舊制服拍照，員警還拍跳躍式的合照，展現默契。記者蔡家蓁／攝影
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全國警察將於明天上午8時全面換穿新制服，金門的波麗士大人今選在著名地標「莒光樓」...
全國警察將於明天上午8時全面換穿新制服，金門的波麗士大人今選在著名地標「莒光樓」拍照宣傳，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣警局安排同仁身著新舊制服，在莒光樓廣場亮相，引來不少遊客搶拍。記者蔡家蓁／...
金門縣警局安排同仁身著新舊制服，在莒光樓廣場亮相，引來不少遊客搶拍。記者蔡家蓁／攝影
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制服金門警察
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