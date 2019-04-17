老夥伴掰掰！甜美女警搶先換裝 踩遍基隆網美景點亮相

2019-04-17 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



「睽違32年，警察要換制服了！」基隆市警察局派美女警、帥男警身穿藏青色新制服搶先亮相，踩點基隆正濱彩色屋、阿根納造船廠等網美景點，亮麗有型。基層警大讚，新制服剪裁合宜，多口袋能放置鑰匙、懸掛密錄器，設計更貼近勤務所需機動性，還兼具舒適散熱效果，再搭配短靴，不只防滑吸震，還更能包覆腳踝，降低執勤受傷機率。

舊式警察制服艾森豪夾克明正式走入歷史，取而代之的新款藏青色新裝則將上線。新制服材質透氣，腋下處也貼心地裝設散熱拉鍊，新裝還增加彈性纖維，方便員警活動，讓執勤不再「綁手綁腳」。新裝外褲膝蓋處還採雙層布料設計，達到耐磨、保護效果。

新款衣褲鈕扣改為魔鬼氈，上衣內襯則換成拉鍊，不僅方便員警穿脫，也大幅降低女警走光可能性；皮帶部分選用輕便材質，還能隨個人身型調整，小巧思大大提升新裝機能、舒適度。此外，原本警便服須穿著皮鞋，新式則改為著短靴，相較更具包覆性，還有防滑、吸震及耐磨功能，降低基層警受傷機率。

基隆市警察局派出美女警穿著合身新制服，踩點正濱彩色屋、阿根納造船廠、百福拜出所3D瀑布彩繪等基隆網美景點，民眾大呼「狠帥」，吸睛指數破表。