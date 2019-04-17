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年輕動感警察新制服 基層好奇高階警官怎麼穿

2019-04-17 15:16聯合報 記者潘欣中╱即時報導

4月18日起，全國警察使用32年的西裝式警察制服將走入歷史，全面換新為更機能的藏青色新制服， 在換新造型前，警察同仁也試穿新款制服，在臉書或LINE群組秀出新造型，換裝前夕，有員警PO文打趣說，和過去的「感覺」明顯不同，希望別被民眾誤以為是民間保全；至於分局長以上的高階警官，警政署訂有可彈性調整的穿著辦法。

全國警察換上「藏青色專業戰術型」的新式警察制服，從材質、剪裁、結構等都進行革新，針對第一線勤務需求重新設計，增加舒適性和方便性及散熱性，運動型警帽具透氣性和遮陽性；身材發福的男女警察同仁穿上後特別有感，發現深色給人體型削瘦的感覺，笑說這比減肥還有效。

年過半百的資深員警互看笑說：「換上這套造型年輕又具動感的新制服，大家頓時年輕10來歲耶！」，但也好奇高階警官換上是什麼感覺，這套動感十足的制服，若配上正式的皮鞋，是有點怪怪的。

2線4星的屏東縣恆春警分局長楊龍祥今天試穿新款制服亮相，同仁看了直呼好看；他說，新款褲子的口袋很多，警政署對全國的高階警官訂有因應場合、時機可彈性調整穿著的辦法，上衣不變，褲子可視場合用原來的深色西褲，免紮新式腰袋，但他還沒試過，穿全套新制服的感覺，同仁反映還不錯。

警政署對全國的高階警官訂有因應場合、時機可彈性調整穿著的辦法，2線4星的屏東縣警...
警政署對全國的高階警官訂有因應場合、時機可彈性調整穿著的辦法，2線4星的屏東縣警局恆春警分局長楊龍祥，今天試穿全套新款制服亮相。記者潘欣中／攝影
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藏青色的警察新制服色，給人體型削瘦的感覺，有員警笑說這比減肥還有效。 記者潘欣中...
藏青色的警察新制服色，給人體型削瘦的感覺，有員警笑說這比減肥還有效。 記者潘欣中／攝影
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制服警察減肥
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