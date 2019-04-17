警界全面宣傳新制服 驚覺台中警察帥哥美女多

2019-04-17 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



警政署明天換發新制服，各分局卯足全力拍攝宣傳照炒熱話題，各分局的俊男美女紛紛浮出水面擔任模特兒，替分局拍攝宣傳照，台中市第六警分局找來西屯所帥氣的副所長熊一鋒，還有女警邱映禎，提前在分局大門前拍攝新警服的宣傳照，讓轄區民眾能趕快知道警察新式制服的樣貌，路過市民看到紛紛表示，新制服很好看，「很有fu（很有感覺）」，二人都展現警察清新亮麗及專業新形象。

明天全台警察換新裝，台中市第六分局全體同仁也都做好換裝準備，將在18日首班勤務起，讓新式警察制服款式「藏青色專業戰術型」制服嶄新亮相出場，期望新式制服能帶來警察新形象。

台中市第六警分局表示，從1987年沿用至今的警便服，已逾30年未換裝，為強化警察服裝功能，以提升執勤效能與安全，內政部警政署自2016年4月下旬即著手研修制服改革作業，擇定3款樣式由全國警察同仁票選後，以65%高票由「藏青色專業戰術型」制服勝出，做為新式警察制服。