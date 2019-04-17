親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

警界全面宣傳新制服 驚覺台中警察帥哥美女多

2019-04-17 14:44聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

警政署明天換發新制服，各分局卯足全力拍攝宣傳照炒熱話題，各分局的俊男美女紛紛浮出水面擔任模特兒，替分局拍攝宣傳照，台中市第六警分局找來西屯所帥氣的副所長熊一鋒，還有女警邱映禎，提前在分局大門前拍攝新警服的宣傳照，讓轄區民眾能趕快知道警察新式制服的樣貌，路過市民看到紛紛表示，新制服很好看，「很有fu（很有感覺）」，二人都展現警察清新亮麗及專業新形象。

明天全台警察換新裝，台中市第六分局全體同仁也都做好換裝準備，將在18日首班勤務起，讓新式警察制服款式「藏青色專業戰術型」制服嶄新亮相出場，期望新式制服能帶來警察新形象。

台中市第六警分局表示，從1987年沿用至今的警便服，已逾30年未換裝，為強化警察服裝功能，以提升執勤效能與安全，內政部警政署自2016年4月下旬即著手研修制服改革作業，擇定3款樣式由全國警察同仁票選後，以65%高票由「藏青色專業戰術型」制服勝出，做為新式警察制服。

新制服是以勤務、安全、舒適為考量來設計「專業戰術型」服裝，顏色改藏青色，夏季便帽以透氣網布製作，褲子除設計較多口袋，膝蓋處採雙層布料設計，達耐磨、保護效果；外套在胸前與袖口增置拉鍊口袋，腋下處也貼心地裝設散熱拉鍊，長褲則為左右各3個口袋，讓員警依個人習慣及勤務需要置放物品。另搭配新活動式腰環及戰鬥靴，款式新穎且功能相當多元。六分局這次計有 536 名官警配發新制服。

台中市第六警分局找來西屯所副所長熊一鋒（左）、女警邱映禎（右）為分局拍攝宣傳照。...
台中市第六警分局找來西屯所副所長熊一鋒（左）、女警邱映禎（右）為分局拍攝宣傳照。圖／台中市第六警分局提供
分享

制服警察台中市
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

陸籍遊客喝茫忘集合地 沒想到就在旁邊

2019-04-17 14:37

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

影／台北阿伯「發怒」持棍棒打後車 網友：老屁孩

2019-04-17 11:35

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠

2019-04-17 00:55

被嘲「酒量不好」惹怒男子 好友KTV前拉扯遭警帶回

2019-04-17 02:39

好驚喜！暖警趕跑社區毒蟲住戶感動 挑警生日送上感謝狀

2019-04-17 14:52

3代警察制服比一比 資深員警：新制服感覺年輕20歲

2019-04-17 14:32

警方新制服18日登場 苗警拍定裝照

2019-04-17 14:28

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

開車在田間小路疑未減速 兩車相撞還衝到田裡

2019-04-17 12:31

縱火揪兇都靠它 破案率百分百

2019-04-17 12:07

永康分局拍新制服宣導片 網讚帥過劉德華

2019-04-17 11:47

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

影／警藏青色新制服 警讚：搬車不怕髒、密錄器有家了

2019-04-17 10:56

板橋一早公寓火警 救出13人 9送醫

2019-04-17 10:06

影／溫暖！台東鯨豚擱淺 外籍移工放下工作集體搶救

2019-04-17 09:49

登雪山脚扭傷 出動直升機吊掛救出

2019-04-17 09:11

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

小黃翻覆 運將人太大隻難救

2019-04-17 01:04

悶死男嬰托嬰中心／「抱壓式」哄睡 一嬰遭壓頭18次

2019-04-16 23:54

酒駕派出所前咆哮 自投羅網

2019-04-16 23:07

阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39

2男酒後打賭跳愛河 上岸後嘻皮笑臉員警火大

2019-04-16 21:41

小黃擦撞鄰車竟飛起側翻 200公斤運將受困車內

2019-04-16 19:35

影／8旬翁倒車飛撞店家 水族箱裂魚群落地殞命

2019-04-16 18:41

車卡平交道遭普悠瑪撞 肇事男曾輕生獲救

2019-04-16 18:28

內湖一托嬰中心傳集體虐嬰 一歲半嬰兒遭巴頭18次

2019-04-16 17:54

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

高雄愛河旁汽修廠驚傳起火 疑汽車漏油竟引燃

2019-04-16 15:32

影╱大甲媽回鑾 小孩被鎖車內警察破窗解危手受傷

2019-04-16 15:04

韓籍婦西門町迷途驚魂 帥警熱心尋導遊助會合

2019-04-16 14:47

三重商工校門2車對撞 因為有人開車恍神飄向對方

2019-04-16 13:54

影／台中精機電動車廠清晨火警 20名移工急閃無傷亡

2019-04-16 13:16

用餐掉落萬元鈔 警調上百支監視器助發還

2019-04-16 12:41

三重商工校門口 2車迎面對撞2人送醫

2019-04-16 12:20

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14
看更多

熱門文章

單親媽憂四孩無飯可吃 暖男見狀連夜奔波送物資

2019-04-16 19:19

不是第一次！賣場誣賴客人偷東西 好心勸阻被嗆「少管閒事」

2019-04-16 17:24

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟

2019-04-16 19:32

阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05

獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索

2019-04-16 16:34

藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案

2019-04-17 11:31

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

擄董娘嫌犯當庭釋放院方指檢違反程序 北檢深夜提抗告

2019-04-16 21:00

Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑

2019-04-16 22:54

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上

2019-04-17 11:49

影／警藏青色新制服 警讚：搬車不怕髒、密錄器有家了

2019-04-17 10:56

「8個月後又是一條好漢！」 傅崐萁18日刑滿出獄

2019-04-16 15:22

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

影／8旬翁倒車飛撞店家 水族箱裂魚群落地殞命

2019-04-16 18:41

背對開單被做猥褻動作 警：當天單人出勤會檢討改進

2019-04-16 15:39

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工

2019-04-17 00:36

勝威國際集團在台分支吸金數億 主嫌等22人到案

2019-04-16 20:01

內湖一托嬰中心傳集體虐嬰 一歲半嬰兒遭巴頭18次

2019-04-16 17:54

超有制度！賭博網站辦徵才考試 數學系畢業生精算賠率

2019-04-16 15:51

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠

2019-04-17 00:55

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍

2019-04-17 11:36

13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解

2019-04-16 18:40

控翁重鈞家族賣軍糧大賺11億 這名綠委得賠償20萬元

2019-04-16 17:49

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30

小黃擦撞鄰車竟飛起側翻 200公斤運將受困車內

2019-04-16 19:35

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top