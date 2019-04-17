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國道車輛遭槍擊留8彈孔 警成立專案小組追查

2019-04-17 13:15中央社 苗栗縣17日電

一名男子昨晚參加完大甲媽祖遶境活動後返回台北，途經國道3號苗栗通霄段，車輛遭不明人士槍擊，幸未受傷；國道警方今天表示，車上共8處彈孔，已鎖定涉案車輛全力偵辦。

國道警察第二大隊刑事組組長石義亮今天表示，16日晚間接獲通報，國道北上143公里通霄路段，有多部車輛、十餘名年輕人聚集停靠路肩，一度誤傳發生鬥毆事件，經巡邏員警前往查看，確認為24歲徐姓男子所駕駛的休旅車行進間遭到槍擊，後方其他車輛友人見狀紛紛停車關切。

徐男向國道員警供稱，在台北從事房地產工作，昨晚9時許參加完台中大甲媽祖遶境活動，駕駛公司黑色休旅車北返途中，在接近通霄交流道路段，突然聽到連續好幾聲槍響，車窗當場碎裂，連忙低頭閃避，把車開往路肩報警求救，所幸躲過一劫，沒有受傷。

警方表示，休旅車上共發現8處彈孔，由於徐男當時行駛在內側車道，彈孔多集中在右側車身，右前輪也被擊中，另外，前座兩側車窗均碎裂，部分彈頭卡在車內，今天由鑑識人員針對被害車輛進行蒐證，至於是何種槍枝所擊發，仍須進一步鑑識比對。

石義亮指出，徐男堅稱參加廟會活動未與人發生糾紛或結怨，離開大甲媽祖沿途也未有行車糾紛，但對事發過程描述尚不明確，警方已成立專案小組，並鎖定特定涉案車輛全力偵辦。

大甲媽祖國道休旅車
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