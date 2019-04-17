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新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北樹林傳出1歲2月女嬰「霸凌」9月大何姓男嬰，男嬰家人非常氣憤，向樹林警分局控告男嬰家長及在場托育員。市府社會局今早召開記者會向何姓家長致歉，認為第一線托育員處置及回應方式確有不妥。

本月15日下午，樹林武林公共托育中心一名女嬰咬傷何姓男嬰，家長接人時發現男嬰臉上、胸口和腳底都有明顯咬痕，詢問托育中心人員，卻得到「他們在搶玩具打架」說法，家長反問「都還不會坐怎麼打架」，氣得上爆料公社貼出男嬰傷痕。

社會局陪女嬰家長到男嬰家致歉，但不被接受，也拒接電話，直到今天中午才透過電話連絡上，社會局將協調雙方家長溝通。

女嬰正值成長口慾期，遊戲互動時會無法表達就可能會出現拉扯或咬人行為。市府社會局長張錦麗今天致歉並說明。她說，第一時間托育中心托育員僅是口頭制止，沒有當場分開2名嬰兒，作法確有不妥。隔天接獲消息後，已啟動調查程序。

社會局初步調查發現，當時2名嬰兒玩耍互動，可能男嬰沒有回應，女嬰無法表達才會逼近並壓到男嬰，已緊急通報，家防中心也介入，樹林派出所昨天已調閱監視錄影，並通知相關人員說明。

張錦麗說，2名幼兒遊戲玩耍互動無法拿捏分寸，較大的女嬰拉扯和咬較小的男嬰，雖然一開始托育員口頭制止，女嬰就停止動作，但托育員托育員接著又去泡，照顧其他幼兒，未及時分開處置和安撫，敏感度不足，也有疏忽。

武林公共托育中心主任林嘉柔也承認疏失，並為第一時間未積極回應90度鞠躬致歉。

張錦麗說，家長已尋求司法途徑處理，社會局會持續訪視關懷，並請雙方家長及中心共同研商後續處理事宜，同時要求中心對監督不周部分負責，2名托育員依規定懲處。

9個月大男嬰被14個月大女嬰咬傷。圖／擷自爆料公社
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托育嬰兒爆料公社
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