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登雪山脚扭傷 出動直升機吊掛救出

2019-04-17 09:11聯合報 記者范榮達╱即時報導

63歲陳姓山友隨同登山隊伍自台中武陵農場進入前往大雪山登山，4月14日下午3點多在大雪山林道26公里處腳扭傷，行動相當困難，苗栗縣消防局據報，出動2梯10名消防隊員及山搜義消上山，協助他到空曠處。

消防局申請空中勤務總隊直升機救援，今天放晴上午7點44分吊掛成功，10分後降落台中東勢河濱公園，後送東勢農民醫院。

63歲陳姓山友登大雪山扭傷嚴重，今天直升機吊掛救出。圖／苗栗縣消防局提供
63歲陳姓山友登大雪山扭傷嚴重，今天直升機吊掛救出。圖／苗栗縣消防局提供
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63歲陳姓山友登大雪山扭傷嚴重，今天直升機吊掛救出。圖／苗栗縣消防局提供
63歲陳姓山友登大雪山扭傷嚴重，今天直升機吊掛救出。圖／苗栗縣消防局提供
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63歲陳姓山友登大雪山扭傷嚴重，今天直升機吊掛救出。圖／苗栗縣消防局提供
63歲陳姓山友登大雪山扭傷嚴重，今天直升機吊掛救出。圖／苗栗縣消防局提供
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雪山武陵農場直升機
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