登雪山脚扭傷 出動直升機吊掛救出

2019-04-17 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



63歲陳姓山友隨同登山隊伍自台中武陵農場進入前往大雪山登山，4月14日下午3點多在大雪山林道26公里處腳扭傷，行動相當困難，苗栗縣消防局據報，出動2梯10名消防隊員及山搜義消上山，協助他到空曠處。