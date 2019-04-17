影／東石碼頭車輛衝入漁港 車內發現手槍未見駕駛

2019-04-17 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣東石漁人碼頭，假海盜船觀景平台旁，今天清晨6時許發現一輛黑色自小客，因不明原因掉進漁港內， 經嘉義縣消防局協助，上午8時許將自小客打撈上岸、未發現駕駛，警方並在車內發現一把手槍，車輛落海原因仍待調查。

目擊者表示，清晨6時許吳姓漁民到漁港整理魚網時，發現一輛自小客車尾露出水面外，立即向警方報案。