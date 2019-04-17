研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義縣衛生局去年4月23日接獲通報，民眾食用嘉義一家早餐後發生嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀，疑食品中毒，造成46人上吐下洩，還有一名研究生疑吃了被汙染早餐，不幸死亡，這名研究生的家屬日前上dcard網站爆料，這間店改招牌後重新營業，從來沒給受害者道歉，也不承認自己的食物有問題。

家屬的發文指出，去年突然接到哥哥女友電話，哭著說哥哥好像出事了，他打給爸爸後，爸爸說：「你哥哥往生了」還有媽媽在背後哭的聲音，「我嚇到大叫....室友還從房間跑出來看我發生什麼事。」

他的哥哥因為吃了這家早餐店的東西，待在宿舍裡沒有兩天，因為沙門氏菌感染轉成敗血症，發高燒，上吐下瀉，因為病得太重，又剛好宿舍裡只有他一個人，就這樣來不及看醫生就走了。

發文指出，家人都沒有看到哥哥的最後一面。他平常身體很健康，就這樣走了，那次中毒事件總共有46個人受害。

幾乎每個人一開始都以為自己只是一般腸胃炎，原本看了小診所後，看不好又轉往大醫院，上吐下瀉，發高燒，有人爆瘦快十公斤，一天拉十幾次肚子，最後都是住院好幾天，或在家躺在床上哪裡也不能去十幾天。