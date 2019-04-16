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阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣80歲男子今天下午在雨中騎機車，離家到幾公里外的二水鄉八堡二圳跳水尋短，載沉載浮時抓著圳裡芒草求生，當地村長陳岳宏奮不顧身，跳入急流中用繩子綁住阿公，與岸上的清潔隊員合力求上岸；事後，黃姓阿公感謝大家救他一命。

彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰說，16日下午4時5分119接獲民眾報案，二水鄉十五村奉天宮前八堡二圳有人落水，消防局出動二水、田中分隊隊員趕往求援，抵達現場時，落水的黃姓男子已被人救上岸，送往田中仁和醫院診治已無大礙。

老人抓著岸邊雜草 載浮載沈

十五村村長陳岳宏說，今天一直下雨，下午4時他騎機車回到住處時，有1名村民匆忙地跑來找他，表明有人掉到八堡二圳裡等待救援。他立刻趕到現場，果然看到1名老人在圳裡緊抓著岸邊的雜草，當時水深及腰，溪水湍急，老人載沈載浮，表情很害怕。

「看到岸邊的救生圈，立刻拿起來套在我身上，把繩索綁在岸邊不鏽鋼的欄杆上，也沒想太多，就跳入急流裡。」陳岳宏說，還好他懂得水性，很快游到阿公的身旁，他請岸上的人再丟下一條繩索，綁在阿公的肩膀和腰部，因水深又急，大家拉了半天無法拉上岸。

清潔車經過 隊員合力救援

陳岳宏說，這名落水的阿公真很幸運，此時剛好有二水鄉清潔車經過，清潔隊員在岸上加入救人行列，合力把阿公和他拉上岸。「落水的阿公被救上岸後，全身癱軟，講不出話來，趕到的消防隊員用救護車急送醫院，聽說阿公沒事了，我很高興。」

目擊者說，這名阿公騎機車到上游，落水後漂流到十五村奉天宮前，幸好帝爺有保佑，當地的八堡二圳裡長了很多高大的芒草，阿公在水裡漂流時，看到圳道邊有芒草，趕緊抓著不放，但身體仍在急流中載沈載浮，情況很危急，隨時可能被急流沖走。

河水太冷 打醒尋死念頭

在水裡待援時，阿公曾無奈說為了一些事，一時難過想不開，但「跳水後全身濕冷，突然清醒不想死。」

徐溫聰說，消防局在縣內主要河流和水圳岸邊建置很多救生圈和繩索，民眾如發現有人溺水，除把握第一時間向消防局119勤務中心報案求救，也可運用救生圈設備拋丟救援，以掌握救援黃金時間，因水圳配合灌溉放水時，水深且急，民眾不要冒然跳水救人，以免造成生命危害。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

二水鄉八堡二圳今天下午放水讓下游農田灌溉，水流湍急。照片／消防局第二大隊提供
二水鄉八堡二圳今天下午放水讓下游農田灌溉，水流湍急。照片／消防局第二大隊提供
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二水鄉十五村村長陳岳宏今天下午在雨中，奮不顧身跳入水深及腰，水流湍急的八堡二圳救...
二水鄉十五村村長陳岳宏今天下午在雨中，奮不顧身跳入水深及腰，水流湍急的八堡二圳救起落水的80歲阿公。記者何烱榮／翻攝
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彰化縣消防局在縣內主要河川和水圳岸邊，建置許多救生圈和救生繩系統。照片／消防局第...
彰化縣消防局在縣內主要河川和水圳岸邊，建置許多救生圈和救生繩系統。照片／消防局第二大隊提供
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