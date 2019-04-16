親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台劇作為文化國防：《與惡》及《國際橋牌社》

郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

2男酒後打賭跳愛河 上岸後嘻皮笑臉員警火大

2019-04-16 21:41聯合報 記者林伯驊╱即時報導

陳姓男子（左三）上岸後穿衣服。記者林伯驊／攝影
陳姓男子（左三）上岸後穿衣服。記者林伯驊／攝影
分享
高雄愛河今晚近9點驚傳2人落水，警消趕抵河東路、五福三路口，發現陳姓男子幾乎游到對岸，另名男子仍在這岸邊水面緊抓救生圈，幸好都沒受傷。陳成功「泳渡」愛河仍帶著明顯酒意，笑著說「那邊（岸）太高上不去！」，甚至想離開現場，警消趕到氣憤，女警命他坐下，指著怒斥「沒看到禁止戲水牌子？」。

據了解，這起令警消傻眼的落水事件，下水的陳姓男子（34歲）、徐姓男子（33歲），和朋友一行共7人正在愛河邊的串燒熱炒店用餐，疑似酒後對賭比賽，雙雙跳入愛河游泳，被民眾目擊報案。

高市消防局前金分隊小隊長洪大川說，經詢問確認2人是喝酒後打賭，但1人不太會游，在岸邊水面上拉住救生圈，另1人比較會游，已游到對岸，都不須送醫。

消防人員到場身著潛水裝展開救援，徐姓男子被拉上岸，隨即趁機離開，陳姓男子從對岸走回河東路時，還未穿上衣，一臉嘻笑，解釋岸太高爬不上去，一旁消防人員馬上斥責，「出動那麼多119、110，還以為發生什麼事情！」。

陳姓男子帶著明顯酒意，否認「沒有落水啦！」，他還想找鞋子便往旁走，讓警方不滿喝令「我上束具喔！要搞得這麼難看嗎？」、「你在這邊坐好就好」另名女警也訓斥要他看看岸邊警示牌「禁止游泳戲水」，他才收起笑臉。不過記者詢問他是否跟友人比賽？他僅回「我選擇不發言」，再詢問有無受傷，他說「沒受傷」。

警方後來先將陳姓男子帶回派出所，並請他聯絡另名徐姓男子前來，預計將先依違反社會秩序維護法裁罰，另違規跳入愛河，擬請高市府另行裁罰。

陳姓男子被警消斥責。記者林伯驊／攝影
陳姓男子被警消斥責。記者林伯驊／攝影
分享
警消獲報疑似有2人落水，出動人車救援。記者林伯驊／攝影
警消獲報疑似有2人落水，出動人車救援。記者林伯驊／攝影
分享
警方喝斥陳姓男子坐好。記者林伯驊／攝影
警方喝斥陳姓男子坐好。記者林伯驊／攝影
分享
2名男子跳入愛河游泳之前，在河東路上的串燒熱炒店喝酒。記者林伯驊／攝影
2名男子跳入愛河游泳之前，在河東路上的串燒熱炒店喝酒。記者林伯驊／攝影
分享

愛河
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

小黃擦撞鄰車竟飛起側翻 200公斤運將受困車內

2019-04-16 19:35

影／8旬翁倒車飛撞店家 水族箱裂魚群落地殞命

2019-04-16 18:41

車卡平交道遭普悠瑪撞 肇事男曾輕生獲救

2019-04-16 18:28

內湖托嬰中心傳集體虐嬰 一歲半嬰兒遭巴頭18次

2019-04-16 17:54

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

高雄愛河旁汽修廠驚傳起火 疑汽車漏油竟引燃

2019-04-16 15:32

影╱大甲媽回鑾 小孩被鎖車內警察破窗解危手受傷

2019-04-16 15:04

韓籍婦西門町迷途驚魂 帥警熱心尋導遊助會合

2019-04-16 14:47

三重商工校門2車對撞 因為有人開車恍神飄向對方

2019-04-16 13:54

影／台中精機電動車廠清晨火警 20名移工急閃無傷亡

2019-04-16 13:16

用餐掉落萬元鈔 警調上百支監視器助發還

2019-04-16 12:41

三重商工校門口 2車迎面對撞2人送醫

2019-04-16 12:20

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

驚魂！4億債務糾紛喬不攏 日式餐廳董娘遭擄10小時

2019-04-16 10:55

影／老車撐不到保養廠拋錨 駕駛尷尬卡車陣中

2019-04-16 10:39

老翁迷路女警幫他剪髮 家人看到很驚喜

2019-04-16 09:34

小五男童從17樓墜到2樓遮雨棚 頭腹受傷師生祈福

2019-04-16 09:33

台南市中西區公寓清晨火警 2人嗆傷送醫

2019-04-16 01:08

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23

緬甸男高雄自由行 迷路遇暖心員警送餐

2019-04-15 21:46

惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨

2019-04-15 21:45

男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救

2019-04-15 21:18

23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加

2019-04-15 20:59

疑股東糾紛 高雄1家醫美診所下午遭砸

2019-04-15 20:09

不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜

2019-04-15 19:17

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡

2019-04-15 19:05

男子賞螢車陷山溝 謝警救援人車脫困PO文「想被抓」

2019-04-15 19:03

水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀

2019-04-15 16:40

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15

影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

單親媽憂四孩無飯可吃 暖男見狀連夜奔波送物資

2019-04-16 19:19

她和警察約會結局好尷尬 「會不會被當現行犯抓起來？」

2019-04-16 10:43

驚魂！4億債務糾紛喬不攏 日式餐廳董娘遭擄10小時

2019-04-16 10:55

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

影／蘆竹王陽明在警察背後猥褻 警方看完硬起來：嚴辦

2019-04-16 11:27

捷運色狼驚爆為泰山區長？ 區長：對我造成傷害

2019-04-16 12:35

他腸胃不舒服求診 卻被假中醫「隔衣針灸」刺破肺

2019-04-16 11:08

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59

不是第一次！賣場誣賴客人偷東西 好心勸阻被嗆「少管閒事」

2019-04-16 17:24

表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟

2019-04-16 19:32

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索

2019-04-16 16:34

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

蘆竹王陽明猥褻警察 警方將通知到案依侮辱公務員法辦

2019-04-16 11:06

女子看報紙應徵清潔員被性侵？老闆喊「仙人跳」

2019-04-16 12:20

扯！擄董娘嫌犯當庭釋放 原因竟是檢察官違反拘捕原則

2019-04-16 21:00

男持散彈槍要「一個一個掃」 警將申請拘票追緝

2019-04-16 13:18

不酒駕很難嗎？ 醉男9度酒駕遭逮 竟怨警找麻煩

2019-04-16 09:44

影／不滿小妹遭拋棄 夥人追打她男友

2019-04-16 10:57

背對開單被做猥褻動作 警：當天單人出勤會檢討改進

2019-04-16 15:39

「8個月後又是一條好漢！」 傅崐萁18日刑滿出獄

2019-04-16 15:22

由愛生恨？ 老闆槍殺愛侶 更一審減為17年

2019-04-16 10:10

罵F奶網紅辛尤里「下賤」 女網友遭判拘役60日

2019-04-16 14:43

警察壓制害暴斃？法醫解剖發現是吸毒過量致死

2019-04-16 09:45

王思佳上身走光提告7人 檢：非猥褻影像不起訴

2019-04-16 14:36

超有制度！賭博網站辦徵才考試 數學系畢業生精算賠率

2019-04-16 15:51

三重商工校門口 2車迎面對撞2人送醫

2019-04-16 12:20

老翁迷路女警幫他剪髮 家人看到很驚喜

2019-04-16 09:34

控翁重鈞家族賣軍糧大賺11億 這名綠委得賠償20萬元

2019-04-16 17:49

內湖托嬰中心傳集體虐嬰 一歲半嬰兒遭巴頭18次

2019-04-16 17:54

13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解

2019-04-16 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top