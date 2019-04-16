2男酒後打賭跳愛河 上岸後嘻皮笑臉員警火大

2019-04-16 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



陳姓男子（左三）上岸後穿衣服。記者林伯驊／攝影 分享 facebook 高雄愛河今晚近9點驚傳2人落水，警消趕抵河東路、五福三路口，發現陳姓男子幾乎游到對岸，另名男子仍在這岸邊水面緊抓救生圈，幸好都沒受傷。陳成功「泳渡」愛河仍帶著明顯酒意，笑著說「那邊（岸）太高上不去！」，甚至想離開現場，警消趕到氣憤，女警命他坐下，指著怒斥「沒看到禁止戲水牌子？」。

據了解，這起令警消傻眼的落水事件，下水的陳姓男子（34歲）、徐姓男子（33歲），和朋友一行共7人正在愛河邊的串燒熱炒店用餐，疑似酒後對賭比賽，雙雙跳入愛河游泳，被民眾目擊報案。

高市消防局前金分隊小隊長洪大川說，經詢問確認2人是喝酒後打賭，但1人不太會游，在岸邊水面上拉住救生圈，另1人比較會游，已游到對岸，都不須送醫。

消防人員到場身著潛水裝展開救援，徐姓男子被拉上岸，隨即趁機離開，陳姓男子從對岸走回河東路時，還未穿上衣，一臉嘻笑，解釋岸太高爬不上去，一旁消防人員馬上斥責，「出動那麼多119、110，還以為發生什麼事情！」。

陳姓男子帶著明顯酒意，否認「沒有落水啦！」，他還想找鞋子便往旁走，讓警方不滿喝令「我上束具喔！要搞得這麼難看嗎？」、「你在這邊坐好就好」另名女警也訓斥要他看看岸邊警示牌「禁止游泳戲水」，他才收起笑臉。不過記者詢問他是否跟友人比賽？他僅回「我選擇不發言」，再詢問有無受傷，他說「沒受傷」。