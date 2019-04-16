私托涉虐嬰評鑑甲等 北市府將檢討制度

2019-04-16 20:10 中央社 台北16日電



台北市私立「我們的內湖托嬰中心」發生嬰兒被悶死案，多名市議員今天質詢該中心評鑑獲甲等，制度不嚴謹。台北市社會局長陳雪慧指出，會檢討評鑑制度，並納入家長陳情等內容。

台北市內湖區私立「我們的內湖托嬰中心」在1日發生1名男嬰疑被保母悶死案，社會局事後調查，認為該托嬰中心已違反兒童及少年福利與權益保障法，針對該中心徐姓主任及蘇姓保母，各裁罰新台幣14萬元罰鍰並依法公布姓名；翁姓保母及李姓保母，分別法以6萬元罰鍰並公布姓名。

台北市議會今天召開民政部門質詢，藍綠市議員質詢時皆提及社會局對於托嬰中心的評鑑制度不嚴謹。

中國國民黨籍市議員李明賢、游淑慧質詢時指出，該托嬰中心被社會局評鑑為甲等，恐有造假嫌疑，且去年新北市發生類似案件時，當天就公布保母姓名及懲處業者，但台北市政府卻要查10多天，根本是行政怠惰，且該托嬰中心為連鎖企業，要求調查其它據點，並強制加裝監視器。

民主進步黨籍市議員高嘉瑜質詢時表示，托嬰中心的評鑑制度應檢討，且應增加托嬰中心的監視器，並提供即時影像讓家長收看，也要建立家長與社會局的溝通平台、後續法律協助。

陳雪慧答詢時指出，評鑑制度確實需要改善，未來會持續檢討，家長陳情內容、限期改善等指標都可能會納入評鑑計分項目；針對相關詳細調查報告，也會提供市議會。

依「台北市兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法」規定，機構評鑑程序包含書面及實地考評；原則上每3年至少應接受1次評鑑。評鑑結果分為優等至丁等，甲等部分是80分以上未達90分；經評鑑為優等或甲等機構，社會局會發給獎牌（狀）或獎勵金，並公告。