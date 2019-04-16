親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

又有武統論人士要來台？陸委會：嚴密注意、拒絕其入境

私托涉虐嬰評鑑甲等 北市府將檢討制度

2019-04-16 20:10中央社 台北16日電

台北市私立「我們的內湖托嬰中心」發生嬰兒被悶死案，多名市議員今天質詢該中心評鑑獲甲等，制度不嚴謹。台北市社會局長陳雪慧指出，會檢討評鑑制度，並納入家長陳情等內容。

台北市內湖區私立「我們的內湖托嬰中心」在1日發生1名男嬰疑被保母悶死案，社會局事後調查，認為該托嬰中心已違反兒童及少年福利與權益保障法，針對該中心徐姓主任及蘇姓保母，各裁罰新台幣14萬元罰鍰並依法公布姓名；翁姓保母及李姓保母，分別法以6萬元罰鍰並公布姓名。

台北市議會今天召開民政部門質詢，藍綠市議員質詢時皆提及社會局對於托嬰中心的評鑑制度不嚴謹。

中國國民黨籍市議員李明賢、游淑慧質詢時指出，該托嬰中心被社會局評鑑為甲等，恐有造假嫌疑，且去年新北市發生類似案件時，當天就公布保母姓名及懲處業者，但台北市政府卻要查10多天，根本是行政怠惰，且該托嬰中心為連鎖企業，要求調查其它據點，並強制加裝監視器。

民主進步黨籍市議員高嘉瑜質詢時表示，托嬰中心的評鑑制度應檢討，且應增加托嬰中心的監視器，並提供即時影像讓家長收看，也要建立家長與社會局的溝通平台、後續法律協助。

陳雪慧答詢時指出，評鑑制度確實需要改善，未來會持續檢討，家長陳情內容、限期改善等指標都可能會納入評鑑計分項目；針對相關詳細調查報告，也會提供市議會。

依「台北市兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法」規定，機構評鑑程序包含書面及實地考評；原則上每3年至少應接受1次評鑑。評鑑結果分為優等至丁等，甲等部分是80分以上未達90分；經評鑑為優等或甲等機構，社會局會發給獎牌（狀）或獎勵金，並公告。

托嬰保母
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

影／8旬翁倒車飛撞店家 水族箱裂魚群落地殞命

2019-04-16 18:41

車卡平交道遭普悠瑪撞 肇事男曾輕生獲救

2019-04-16 18:28

內湖托嬰中心傳集體虐嬰 一歲半嬰兒遭巴頭18次

2019-04-16 17:54

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

高雄愛河旁汽修廠驚傳起火 疑汽車漏油竟引燃

2019-04-16 15:32

影╱大甲媽回鑾 小孩被鎖車內警察破窗解危手受傷

2019-04-16 15:04

韓籍婦西門町迷途驚魂 帥警熱心尋導遊助會合

2019-04-16 14:47

三重商工校門2車對撞 因為有人開車恍神飄向對方

2019-04-16 13:54

影／台中精機電動車廠清晨火警 20名移工急閃無傷亡

2019-04-16 13:16

用餐掉落萬元鈔 警調上百支監視器助發還

2019-04-16 12:41

三重商工校門口 2車迎面對撞2人送醫

2019-04-16 12:20

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

驚魂！4億債務糾紛喬不攏 日式餐廳董娘遭擄10小時

2019-04-16 10:55

影／老車撐不到保養廠拋錨 駕駛尷尬卡車陣中

2019-04-16 10:39

老翁迷路女警幫他剪髮 家人看到很驚喜

2019-04-16 09:34

小五男童從17樓墜到2樓遮雨棚 頭腹受傷師生祈福

2019-04-16 09:33

台南市中西區公寓清晨火警 2人嗆傷送醫

2019-04-16 01:08

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23

緬甸男高雄自由行 迷路遇暖心員警送餐

2019-04-15 21:46

惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨

2019-04-15 21:45

男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救

2019-04-15 21:18

23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加

2019-04-15 20:59

疑股東糾紛 高雄1家醫美診所下午遭砸

2019-04-15 20:09

不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜

2019-04-15 19:17

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡

2019-04-15 19:05

男子賞螢車陷山溝 謝警救援人車脫困PO文「想被抓」

2019-04-15 19:03

水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀

2019-04-15 16:40

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

向日葵獎學金有洋蔥 研究生感受愛吐露轉折心情

2019-04-15 15:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15

影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

她和警察約會結局好尷尬 「會不會被當現行犯抓起來？」

2019-04-16 10:43

驚魂！4億債務糾紛喬不攏 日式餐廳董娘遭擄10小時

2019-04-16 10:55

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

捷運色狼驚爆為泰山區長？ 區長：對我造成傷害

2019-04-16 12:35

影／蘆竹王陽明在警察背後猥褻 警方看完硬起來：嚴辦

2019-04-16 11:27

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

他腸胃不舒服求診 卻被假中醫「隔衣針灸」刺破肺

2019-04-16 11:08

單親媽憂四孩無飯可吃 暖男見狀連夜奔波送物資

2019-04-16 19:19

影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59

不是第一次！賣場誣賴客人偷東西 好心勸阻被嗆「少管閒事」

2019-04-16 17:24

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索

2019-04-16 16:34

4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴

2019-04-15 22:14

蘆竹王陽明猥褻警察 警方將通知到案依侮辱公務員法辦

2019-04-16 11:06

女子看報紙應徵清潔員被性侵？老闆喊「仙人跳」

2019-04-16 12:20

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

男持散彈槍要「一個一個掃」 警將申請拘票追緝

2019-04-16 13:18

男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救

2019-04-15 21:18

23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加

2019-04-15 20:59

不酒駕很難嗎？ 醉男9度酒駕遭逮 竟怨警找麻煩

2019-04-16 09:44

托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07

惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨

2019-04-15 21:45

影／不滿小妹遭拋棄 夥人追打她男友

2019-04-16 10:57

背對開單被做猥褻動作 警：當天單人出勤會檢討改進

2019-04-16 15:39

醫美診所傳糾紛 股東帶7人談判不成致衝突遭警帶回

2019-04-15 21:02

「8個月後又是一條好漢！」 傅崐萁18日刑滿出獄

2019-04-16 15:22

由愛生恨？ 老闆槍殺愛侶 更一審減為17年

2019-04-16 10:10

警察壓制害暴斃？法醫解剖發現是吸毒過量致死

2019-04-16 09:45

表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟

2019-04-16 19:32

王思佳上身走光提告7人 檢：非猥褻影像不起訴

2019-04-16 14:36

老翁迷路女警幫他剪髮 家人看到很驚喜

2019-04-16 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top