內湖托嬰中心傳集體虐嬰 一歲半嬰兒遭巴頭18次

2019-04-16 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市內湖區康寧路上的「我們的內湖托嬰中心」日前傳出保母悶死十月大男嬰的悲劇，北市社會局追查發現，除了廖姓保母，還有其他三名保母也有不當的照顧行為，認定托嬰中心同樣違反兒少法，遭開罰30萬元，並勒令停業一年。 記者謝育炘／攝影 分享 facebook 台北市內湖區康寧路上的「我們的內湖托嬰中心」日前傳出保母悶死十月大男嬰的悲劇，北市社會局追查發現，除了廖姓保母，還有其他三名保母也有不當的照顧行為，認定托嬰中心同樣違反兒少法，遭開罰30萬元，並勒令停業一年。

不過台北市議員高嘉瑜今在議場質詢時質疑，社會局口口聲聲說有「不當的照顧行為」，到底有多不當？對此，社會局長陳雪慧表示，目前針對機構管理，錄影帶存放時間為14天至30天，該托嬰中心保留14天，目前都已全部複製回來，正在進行調查中。

陳雪慧說，從這14天的監視器畫發現多起虐嬰事件，其中甚至保母有不當的巴頭行為，有一名一歲半的嬰兒，就遭到保母一口氣對頭部按壓18次，此外，另兩位保母有不當哄睡幼兒的狀況。高嘉瑜追問，所謂的不當哄睡，是指類似廖姓保母嗎？陳雪慧說，非常類似。

北市府社會局婦幼科長鍾雅惠表示，經過初步監視器畫面認定，其中有名保母，疑似是在哄睡一歲半嬰兒，但小朋友並不想睡覺，導致孩子抬頭就遭到保母按壓頭部，希望孩子快點睡覺，一連被按壓18次，由於重複性太高，不管是互動，還是哄睡都不該如此，認定違反兒少法開罰。

此外，鍾雅惠也提到，另外兩名保母則是在哄睡嬰兒時，有「抱」、「壓」的行為，由於抱得很緊，恐怕會對孩子造成安全疑慮，同樣被認定違反兒少法開罰。