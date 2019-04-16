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警察在北港朝天宮秀新裝 俊男美女架式不輸專業名模

2019-04-16 17:33聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

不必登玉山照樣轟動！4月18日起全國警察換新制服，一襲深色藍裝宛若電影中從天而降的飛虎特警，霸氣十足，北港分局今天出動多位俊男靚女的年輕警察，在人潮眾多的北港朝天宮前秀新裝，灑脫帥氣，吸引民眾目光，期待借此走秀，讓民眾知道警察變了新裝，維護治安的心永遠不變。

穿了30年的舊款淡紫白色警服搭配艾森豪夾克，將走入歷史，新制服即將在本月18日更換，北港分局今天選擇在人潮多北港朝天宮亮相新裝，幾位精選的俊男美女警察，穿上新服，搭配新款警車，在廟口走秀，不少民眾為之驚艷，還以為是廣告公司來拍片。

北港分局組長何漢釗說，新款警服以藏青色為主，針對第一線勤務警員的需求重新設計，大大增加舒適感和靈活性，從材質、剪裁及造型設計，和舊服大大不同，前襟改為開放拉鍊式，穿脫更加方便及迅速，警靴在設計上也改為更具包覆性的短靴，大幅降低受傷機率。

分局長廖志明表示，新制服注重機能與舒適，符合人體工學，再過兩天，新制服就要登場，希望民眾看清楚，不要以為穿新服的警察是假警察，造成誤會可就不好，所以才提前到朝天宮人多之處展示一番，期待換了新制服的警察，讓人民有清新感，儘管警察變新裝但服務的心永遠不變。

再過兩天本月18日警察將更換新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀...
再過兩天本月18日警察將更換新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀新服。記者蔡維斌／攝影
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再過兩天本月18日警察將更換新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀...
再過兩天本月18日警察將更換新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀新服。記者蔡維斌／攝影
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再過兩天本月18日警察將更換新制服，從原本的舊式（中）改成全藍的新制服，北港分局...
再過兩天本月18日警察將更換新制服，從原本的舊式（中）改成全藍的新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀新服。記者蔡維斌／攝影
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再過兩天本月18日警察將更換新制服，從原本的舊式（左一）改成全藍的新制服，北港分...
再過兩天本月18日警察將更換新制服，從原本的舊式（左一）改成全藍的新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀新服。記者蔡維斌／攝影
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再過兩天本月18日警察將更換新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀...
再過兩天本月18日警察將更換新制服，北港分局為讓民眾弄清楚，選擇在人多的朝天宮秀新服。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮警察制服
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