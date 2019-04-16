警察在北港朝天宮秀新裝 俊男美女架式不輸專業名模

2019-04-16 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



不必登玉山照樣轟動！4月18日起全國警察換新制服，一襲深色藍裝宛若電影中從天而降的飛虎特警，霸氣十足，北港分局今天出動多位俊男靚女的年輕警察，在人潮眾多的北港朝天宮前秀新裝，灑脫帥氣，吸引民眾目光，期待借此走秀，讓民眾知道警察變了新裝，維護治安的心永遠不變。

穿了30年的舊款淡紫白色警服搭配艾森豪夾克，將走入歷史，新制服即將在本月18日更換，北港分局今天選擇在人潮多北港朝天宮亮相新裝，幾位精選的俊男美女警察，穿上新服，搭配新款警車，在廟口走秀，不少民眾為之驚艷，還以為是廣告公司來拍片。

北港分局組長何漢釗說，新款警服以藏青色為主，針對第一線勤務警員的需求重新設計，大大增加舒適感和靈活性，從材質、剪裁及造型設計，和舊服大大不同，前襟改為開放拉鍊式，穿脫更加方便及迅速，警靴在設計上也改為更具包覆性的短靴，大幅降低受傷機率。