還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機
台南市新營區一帶娃娃機店家，發現機台內的物品一夕之間不翼而飛，調閱監視器畫面發現竊嫌很怪異，仔細一看竟是戴著人臉面具，用強力磁鐵使出吸星大法，將機台內的物品偷走，新營警分局中山路派出所受理後積極查緝，順利查獲涉嫌偷竊的程姓男子（31歲）及黃姓男子（27歲）到案，兩人供稱是相當機台主，還涉嫌以同樣手法到學甲區娃娃機店偷竊，全案擴大偵辦中。
據指出，位在新營延平路、新進路一帶娃娃機店，4月3日凌晨出現1名戴人臉面具的竊嫌，以手持強力磁鐵，鎖定娃娃機店內的鐵盒裝商品，利用凌晨人煙稀少的時段，趁機吸走娃娃機內的藍芽耳機、音響、電子錶，遭竊的台主不甘損失，也將監視器畫面上傳至臉書，並無奈地說：「這樣吸來吸去不累嗎？」。
新營警分局調查後，發現嫌犯除戴面具外，還變造作案車輛車牌以躲避查緝，派出所警員連日積極偵辦後，鎖定住嘉義的程男及開車接應的黃姓男子涉有重嫌，前往嘉義逮人，並起出犯案面具、強力磁鐵、機台內物品（藍芽耳機、音響等物），2人坦承因想當機台主才一時起貪念而犯案，竊得財物除部分送人，有兩組面具，犯案使用的面具已丟棄，是從網路購得，目的是躲避警方查緝，全案詢後依竊盜罪函送臺南地檢署偵辦。
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