還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市新營區一帶娃娃機店家，發現機台內的物品一夕之間不翼而飛，調閱監視器畫面發現竊嫌很怪異，仔細一看竟是戴著人臉面具，用強力磁鐵使出吸星大法，將機台內的物品偷走，新營警分局中山路派出所受理後積極查緝，順利查獲涉嫌偷竊的程姓男子（31歲）及黃姓男子（27歲）到案，兩人供稱是相當機台主，還涉嫌以同樣手法到學甲區娃娃機店偷竊，全案擴大偵辦中。

據指出，位在新營延平路、新進路一帶娃娃機店，4月3日凌晨出現1名戴人臉面具的竊嫌，以手持強力磁鐵，鎖定娃娃機店內的鐵盒裝商品，利用凌晨人煙稀少的時段，趁機吸走娃娃機內的藍芽耳機、音響、電子錶，遭竊的台主不甘損失，也將監視器畫面上傳至臉書，並無奈地說：「這樣吸來吸去不累嗎？」。