用餐掉落萬元鈔 警調上百支監視器助發還

2019-04-16 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山區羅姓男子月初到鳳林路自助餐用餐，在結帳時，不小心將口袋的一萬元鈔票掉落在椅子上，店家在晚間打掃時發現，保管9天後，發現沒有人來認領，將這筆錢交給成功派出所，警方調閱店家周遭附近上百支監視器，終於找到羅姓男子，將這筆錢交還給失主。

鳳山分局成功派出所調查，60歲羅姓男子月初到鳳山區鳳林路自助餐用餐，離去要結帳從口袋掏錢時，不慎將1萬元鈔票遺落在用餐處椅子上，店家在晚間歇業打掃時發現，心想遺落萬元鈔失主一定著急萬分，小心翼翼保管這疊萬元鈔。

9天後，店家發現仍未見失主前來認領，將錢拿給鳳山分局成功所，請求協助發還。值班警員許凱棟、備勤警員林浚暄見遺失金額龐大，調閱店家周遭的監視器。

警方說，雖然監視器有看見失主騎乘重機車身影，但車牌被泥土遮蔽，汙穢不易辨別，員警兩人心想，這是人民的辛苦錢，失主一定著急萬分，仍持續不停地調閱監看，比對上百件車牌號碼，拼圖玩數字遊戲，最後皇天不負苦心人，成功調閱該失主的清晰車牌，通知失主前來認領。