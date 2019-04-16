三重商工校門口 2車迎面對撞2人送醫

2019-04-16 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市立三重商工校門口的三重區中正北路，今天上午10時44分發生2輛休旅車迎面對撞車禍，目擊者看見撞擊後1人自行下車躺在地上，另1人持續坐在車內，嚇得趕緊報案。