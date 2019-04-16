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三重商工校門口 2車迎面對撞2人送醫

2019-04-16 12:20聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市立三重商工校門口的三重區中正北路，今天上午10時44分發生2輛休旅車迎面對撞車禍，目擊者看見撞擊後1人自行下車躺在地上，另1人持續坐在車內，嚇得趕緊報案。

消防局獲報動員20人分乘3輛救護車和4輛器材車趕往現場，其中21歲黃姓男子右大小腿骨折，意識清楚送往新北市立三重醫院，另1名28歲蔡姓男子，右手開放性骨折，意識清醒送北市馬偕醫院救治。至於2車為何會在校門口迎面對撞？正由警方鑑識調查中。

2輛休旅車在新北市立三重商工校門口迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
2輛休旅車在新北市立三重商工校門口迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
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2輛休旅車在新北市立三重商工校門口迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
2輛休旅車在新北市立三重商工校門口迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
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