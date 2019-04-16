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農業「超限戰」：資訊癱瘓 鄉民如何自救？

大貨車扯垮加油亭 女員工被貨物壓傷

2019-04-16 11:02中央社 苗栗縣16日電

一輛大貨車今天上午在苗栗縣三義鄉一處加油站內，車體後方不慎拉扯到加油亭，導致整個傾倒、貨物壓傷一名員工，駕駛聲稱，他加完油要去上廁所，因車體太靠近加油島才釀禍。

這起事故發生在上午7時許，陳姓男子（57歲）駕駛一家環保科技公司所屬載運塑膠桶的大貨車，在三義交流道附近的加油站，當加完油準備駛離時，貨車後方車斗擦撞左側加油亭，整座加油亭瞬間遭拉扯傾倒、超級柴油的加油機也傾斜、基座脫離。

當時加油亭內一名正在結帳的彭姓女員工（36歲）反應不及，當場遭亭內貨物壓困，所幸獲救後僅左手、左腳擦傷、意識清楚。

加油站其他員工表示，當時正在另一側加油島作業，突然聽見龐大聲響，探頭查看，驚見對面加油亭幾乎要垮下來，連忙幫忙搬開推積如山的十多箱礦泉水及面紙並報警求救，隨後救護車抵達將彭女送往大千醫院救治。

57歲陳姓駕駛說，開進加油站內時，因右側加油島有其他車輛，考量本身車體較大，於是儘量向左側靠，結果太貼近加油島，等到加油完畢，為了順便上廁所，考量停車位置和車體迴轉半徑，才會先稍微往右偏，怎料後方車斗勾到加油亭而肇事，「如果一開始往外開一點，就不會撞到」。

警方表示，陳男酒測值為0，所幸事故並未釀成重大災害，詳細肇事原因及賠償責任仍待調閱加油站監視器進一步釐清。

加油站救護車
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