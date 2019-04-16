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台南市中西區公寓清晨火警 2人嗆傷送醫

2019-04-16 01:08聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市中西區永福路一段61巷內6樓公寓，今天清晨零點30分地下室1樓馬達起火，一時煙霧迷漫，大批住戶緊急疏散，2名民眾嗆傷送醫無大礙。

今天清晨零點30分，台南市消防局接獲民眾報案，位於中西區永福路一段61巷內6樓公寓發生火災，有人受困。

消防人員到場後，發現地下室1樓馬達起火冒煙，民眾已用滅火器自行撲救，2名住戶輕微嗆傷送醫。

台南市永福路公寓清晨火災。記者黃宣翰/攝影
台南市永福路公寓清晨火災。記者黃宣翰/攝影
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台南市永福路公寓清晨火災。記者黃宣翰/攝影
台南市永福路公寓清晨火災。記者黃宣翰/攝影
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台南市永福路公寓清晨火災，住戶緊急逃出在大馬路旁。記者黃宣翰/攝影
台南市永福路公寓清晨火災，住戶緊急逃出在大馬路旁。記者黃宣翰/攝影
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