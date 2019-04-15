紅斑馬開出門就撞上宅急便貨車 幸無人傷亡

相關新聞
男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救2019-04-15 21:18
緬甸男高雄自由行 迷路遇暖心員警送餐2019-04-15 21:46
普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道2019-04-15 22:57
2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍2019-04-15 22:23
惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨2019-04-15 21:45
23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加2019-04-15 20:59
疑股東糾紛 高雄1家醫美診所下午遭砸2019-04-15 20:09
不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜2019-04-15 19:17
不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡2019-04-15 19:05
男子賞螢車陷山溝 謝警救援人車脫困PO文「想被抓」2019-04-15 19:03
水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀2019-04-15 16:40
「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人2019-04-15 15:11
向日葵獎學金有洋蔥 研究生感受愛吐露轉折心情2019-04-15 15:09
國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救2019-04-15 14:57
老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她2019-04-15 14:47
醋男拿西瓜刀堵少年 嗆「殺死你」2019-04-15 14:37
竹縣2歲童一隻手遭鋁窗夾住20分鐘 求救消防隊脫困2019-04-15 14:34
2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中2019-04-15 14:33
VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍2019-04-15 14:25
影／嘉義市公車、貨車相撞 老夫婦夾困車內2019-04-15 14:20
日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝2019-04-15 14:06
警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害2019-04-15 13:49
殺傷他再將奠儀丟病床 恐嚇向警亂說就等著收白包2019-04-15 13:47
流浪漢掉入舊衣回收桶 警消協助脫困2019-04-15 13:02
停車逾2個月 管理員查看…驚見駕駛發黑手臂2019-04-15 13:02
失智老婦吃不飽出門坐地 熱心警帶回上餐點2019-04-15 12:51
保全員酒後上班遇媽祖鑾轎 當場被警逮捕送辦2019-04-15 12:50
輕熟女超商偷一盒超薄保險套 落網辯：吃減肥藥失憶了2019-04-15 12:47
新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！2019-04-15 12:46
影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬2019-04-15 11:27
躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…2019-04-15 10:00
北市轎車追撞機車 一人性命垂危2019-04-15 09:45
北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中2019-04-15 09:32
不滿續租菜市場攤位被拒 莽男恐嚇砍殺攤主吃官司2019-04-15 08:51
催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子2019-04-15 08:50
2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」2019-04-14 23:53
兩世代警察制服 相遇玉山頂峰2019-04-14 23:51
廟務糾紛 2警為父打架1記過2019-04-14 23:50
疑當兵逢兵變 女友沒接電話役男跳樓輕生2019-04-14 19:01
熱門文章
休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危2019-04-15 10:41
不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡2019-04-15 19:05
躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…2019-04-15 10:00
老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰2019-04-15 09:40
酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕2019-04-15 16:32
軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光2019-04-15 10:19
不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜2019-04-15 19:17
「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人2019-04-15 15:11
控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空2019-04-15 11:41
外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證2019-04-15 11:32
找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用2019-04-15 13:22
催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子2019-04-15 08:50
VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍2019-04-15 14:25
老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她2019-04-15 14:47
普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停2019-04-15 22:53
北市轎車追撞機車 一人性命垂危2019-04-15 09:45
新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！2019-04-15 12:46
2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中2019-04-15 14:33
他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了2019-04-15 10:50
日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝2019-04-15 14:06
買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」2019-04-15 13:32
2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍2019-04-15 22:23
洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇2019-04-15 19:47
國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰2019-04-15 16:12
北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中2019-04-15 09:32
警專學員受測變植物人 家長：中隊長遺棄我兒2019-04-15 17:30
普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道2019-04-15 22:57
警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害2019-04-15 13:49
國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救2019-04-15 14:57
再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊2019-04-15 20:34
18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談2019-04-15 18:48
水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀2019-04-15 16:40
4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴2019-04-15 22:14
男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救2019-04-15 21:18
台中大媽又中「美國老公」情網 警一句話狠狠打醒她2019-04-15 14:35
招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠2019-04-15 12:32
影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬2019-04-15 11:27
23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加2019-04-15 20:59
影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象2019-04-15 14:16
惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨2019-04-15 21:45
留言