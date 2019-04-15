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普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市某公用停車場管理員今察覺某輛自小客車停放將近2個月，靠近察看時赫見一隻疑似腐黑的手臂，透過車窗又看到疑似遺書的紙張，嚇得趕緊報案。警消獲報趕抵，委由鎖匠開鎖，車內驚見兩名女屍，明顯死亡。警方追查發現，陳姓、侯姓死者是同事關係，兩人均在嘉義某五金行工作，離職後陸續離家，死者家屬接獲噩耗已驅車北上釐清案情。

據初步調查，40歲陳女、42歲侯女結識於工作場所，兩人各自有婚姻關係，也各育有年幼子女，雙方家屬均透露，死者有憂鬱症傾向，並先後離職。隨後，陳女在農曆年間離家出走，侯女在2月20日離家，不知為何相約北上，該輛自小客車在2月21日停入基隆市某停車場，陳、侯家屬發現不對勁，也向警方通報失蹤，但兩人被尋獲時已燒炭輕生身亡。

發現人鄭姓管理員表示，該輛自小客車停放長達2個月，一直未見車主移車，他一開始以為是遊輪旅客長時間出遊，不以為意，但停放太久實在不對勁，本想看車上有沒有留電話能聯繫車主，沒想到一探看，卻發現車內疑有人輕生。

警方獲報趕抵拉起封鎖線，鎖匠一解鎖開門，立刻飄出屍臭味。警方在車後座發現一個炭爐，還殘留灰燼，車內還有兩只行李箱、兩封遺書，但遺書經長時間日曬，書寫內容已模糊不清，僅略提到好好照顧小孩等語。

死者家屬紛紛趕到派出所，陳女家屬表示，她在農曆年間就另租住處，沒有債務糾紛，也未與人結怨，不清楚為何她會選擇結束生命。侯女家屬則表示，侯女疑受感情問題困擾才會輕生，但細節不願多談，警方明將報請基隆地檢署檢察官相驗。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

基隆市中山一路某停車場內某自小客車停放已久，鄭姓停車場管理員今上前查看發現不對勁...
基隆市中山一路某停車場內某自小客車停放已久，鄭姓停車場管理員今上前查看發現不對勁，警消趕抵破門發現車內有兩名女屍，全案偵辦中。記者賴郁薇／攝影
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基隆停車場
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