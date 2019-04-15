男子賞螢車陷山溝 謝警救援人車脫困PO文「想被抓」

2019-04-15 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮吉安警分局池南派出所員警日前晚間獲報，有1位高姓男子前往山區觀賞螢火蟲，因不熟路況加上雨勢不斷，駕駛小客車卡在山溝動彈不得，所幸警方以繩索綁住小客車及巡邏車固定後，「以車拉車」讓人車順利脫困。高姓民眾事後還在臉書社團PO文，感謝暖男波麗士大人，救援中還不斷聊天說笑，好笑到怕自己以後為了聽笑話，製造「再被抓」。

池南派出所長王忠仁表示，於7日晚間8時左右，獲報在池南路3段附近的山區有人車受困，當下立即召集派出所警員李文光、徐浩倫等共3人，帶上照明及救援裝備趕往事故地點查看，發現有1部白色小客車卡在山溝旁，當時車子的右前輪已經懸空，相當危險。

當時小客車的高姓駕駛驚魂未定的向警方說，原本準備載著友人到山區觀賞螢火蟲的生態活動，但是當車子一開上山後就迷路了，由於山路狹窄車子無法掉頭，只好一路往前開，結果剛好下著大雨土石鬆軟，突然打滑車子就卡住了，無論如何加足油門都無法脫困，情急下只好向警方求助。

經過警方觀察小客車的受困狀況後，發現小客車的右前輪已經懸空，該處土石吸收了雨水變得鬆軟，造成其他3個輪胎也只能在原地空打轉，於是警方先以繩索及巡邏車將小客車綁住，然後再用「以車拉車」的方式慢慢移動，最後才脫離險境，高姓男子脫困後說，非常感激員警的幫助，原本以為人能平安下山就已萬幸，沒想到警方仍冒險將車輛拖離山溝，實在是太感動了。

高男今日凌晨在臉書花蓮人社團PO文感謝警察，指出當時本來只希望人可以平安下山就好，第一位來看的警察卻堅持要把車救回來，等待警車前來的過程中，還不斷聊天說笑，「好笑到我怕我以後為了再聽到（笑話）而去讓他們逮捕」，也意外地一起欣賞了漫天飛舞的螢火蟲。之後所長還親自載下山並到所裡喝茶，對他們來說這是他們救助人民的日常，「對我來說卻是此生難忘的經驗」。