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高雄佳醫護理之家傳火警 幸虛驚一場

2019-04-15 18:58聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市前鎮區民權二路180號的佳醫護理之家，15日凌晨12點37分突發生火災意外，照服員聞到屋內有塑膠味傳出，通報護理人員查察發現，6樓608室有濃煙竄出、天花板冒火光，趕緊通報消防局，110、自來水公司及台電獲報到場，將172位住民、護理人員及照服員及時疏散，6樓住民移往3樓，無人傷亡。

消防人員到場調查，初步研判是天花板電線起火，真正原因尚待消防人員鑑定中。

高雄市衛生局表示，為避免長照機構發生火災釀禍，要求本市護理之家將緊急災害應變整備納入工作重點，每年進行實際災害演練。107年由消防局協助護理之家實地災害演練，最常發生意外的晚上或凌晨，都是演練重點，讓各機構檢視風險辦識，掌握需要與不足處，並依演練結果修正救災行為。

衛生局調查，佳醫護理之家護理之家所在的建築物，在102年9月13日啟用，共7層樓（第3至7層為佳醫護理之家立案面積），收住住民均為慢性病患者，且大部分有管路、臥床需求，該機構因有舉行災害演練經驗，在火災事故中即時完成自行救災。

衛生局說，事故發生時已到場了解住民安置狀況，將協助住民回到原入住樓層持續照護，針對事故原因，也會要求機構進行檢討改善。

佳醫護理之家15日凌晨發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員及時疏散，目前住民...
佳醫護理之家15日凌晨發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員及時疏散，目前住民皆已安置妥當。圖／高雄市衛生局提供
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佳醫護理之家15日凌晨疑天花板電線起火，發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員...
佳醫護理之家15日凌晨疑天花板電線起火，發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員及時疏散，虛驚一場。圖／高雄市衛生局提供
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佳醫護理之家15日凌晨發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員及時疏散，目前住民...
佳醫護理之家15日凌晨發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員及時疏散，目前住民皆已安置妥當。圖／高雄市衛生局提供
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佳醫護理之家15日凌晨發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員及時疏散，虛驚一場...
佳醫護理之家15日凌晨發生火災意外，所幸住民及護理人員、照服員及時疏散，虛驚一場。圖／高雄市衛生局提供
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