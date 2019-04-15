寶寶等不及 消防員臨時上陣當產婆

2019-04-15 18:51 中央社 金門縣15日電



金門縣消防局金湖消防分隊隊員昨晚成功緊急接生一名女嬰，擔任消防員才一年的蔡杰克和有15年資歷的陳平都是首次出勤孕婦急產勤務，圓滿達成任務，展現訓練有素的一面。

金湖消防分隊小隊長陳梓和今天表示，昨天深夜接獲一起孕婦急產救護案，他和隊員陳平、蔡杰克及替代役陳安4人立刻出動救護車前往，駛抵孕婦住處後，救護人員立即將執行急產救護所需的生產包、急救包、攜帶型氧氣瓶等器材放上擔架床，迅速徒步推進民宅內。

年約20歲的蔡姓孕婦表示，胎兒頭部已露出。救護人員當機立斷展開急產接生流程，陳梓和與陳平不斷安撫孕婦情緒，要她「別緊張、放輕鬆」，再配合呼吸用力，終於順利讓女嬰平安誕生。

3名消防員隨即檢查孕婦及新生兒生命徵象，檢查新生兒是否臍帶繞頸，並使用臍帶夾夾住臍帶兩端，利用治療巾為嬰兒擦拭，以保溫鋁箔包覆嬰兒，防止失溫。消防人員同時以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道、刺激腳底、臀部，胎兒隨即發出哭聲，大家都鬆了一口氣。

消防隊員為孕婦和胎兒做好保暖措施後，將她們送往金門醫院做後續相關檢查和照護工作。

蔡女母嬰2人到院檢查確定平安、健康，讓扮演緊急「產婆」接生的消防員等人相當開心。其中，擔任消防員才一年的蔡杰克是第一次出勤孕婦急產勤務，他坦承剛開始有些緊張，但看到母嬰均安終於放下心中大石。他說，消防局平時訓練落實，才得以順利完成任務。

陳平說，這也是他消防員生涯15年來第一次幫人接生，雖然孕婦從陣痛到女嬰平安誕生只有短短幾分鐘，對他卻是一輩子難以忘懷，尤其女嬰嘹亮的哭聲讓他回憶起女兒出生的情景，內心更有種難以言喻的幸福感。

金門縣消防局局長楊肅凱表示，消防局外勤人員都有EMT-2（中級救護技術員）證照，其中陳平更是高級救護技術員EMT-P，很欣慰隊員展現平日訓練有素的一面，圓滿達成任務，專業表現深獲肯定。