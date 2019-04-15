網購蛋白粉 小心毒網惹麻煩

2019-04-15 18:50 中央社 台北15日電



高檢署今天發布毒品情勢分析指出，發現健身者在境外網站購買蛋白粉，其中含有大麻毒品成分，檢警後續以運輸第二級毒品罪偵辦，本刑為10年以上，提醒民眾「小心毒網與麻煩」。

台灣高檢署今天舉辦「小心『毒』網與『麻』煩」毒品情勢分析及警示記者會，檢察官王捷拓針對台灣毒情提出報告，表示近年施用毒品人數，每年約6萬人，是否代表台灣的毒品人數天花板就是6萬人，值得持續觀察，目前危害性最大宗的毒品仍為第二級毒品安非他命。

他表示，值得關注的是，近期發現不少國人在境外網站購買食品、保養品、壯陽藥物、情趣物品等，其中均含有大麻等毒品成分，遭海關、調查機關，以運輸毒品、偽禁藥物罪偵辦，因此有警示必要。

王捷拓舉例說，美加地區的蛋白粉（Hemp ProteinPowder 16oz)，宣稱為營養補充品，健身者經境外網站下單訂購，想要攝取高蛋白去增加肌內，但卻不知這產品含有大麻成分，在國外可能大麻成分含有百分比多少以下，被認定為營養劑而可供食用，但是在台灣就是不准食用，更不允許輸入。

王捷拓說，從國外回來的人也許辯稱，他在國外可以，為什麼回來台灣不可以，但台灣目前就是不管產品裡面含大麻百分之多少，完全不准輸入。

他表示，初步統計民眾買到大麻類製品，不管營養品還是相關產品，一年約移送近百件到各地檢署去，民眾被以涉及運輸第二級毒品罪偵辦，最重本刑為10年以上徒刑，可想而知，不管有沒有被起訴，都是很大的折磨，而且有過失犯的刑責，仍有訴訟上的危險，提醒民眾不要去碰觸它。

「毒跟藥其實是一線之隔」，王捷拓說，在國外其實沒有毒品這個名稱，一般都是用藥品，藥裡面「精神類」跟「麻醉類」，這二種特別毒，有成癮性及危害性特別高，台灣特別把這部分抽出來訂立「毒品危害防制條例」，所以台灣法律上才會一下用藥，一下用毒。