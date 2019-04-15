士林分署籲戒除酒駕 別讓媽媽操心

2019-04-15 15:41 中央社 台北15日電



法務部行政執行署士林分署今天指出，滯欠酒駕罰鍰案件列為重點執行，日前轄內2名男子均由母親提醒才繳錢，呼籲戒除酒駕惡習不要再讓媽媽操心，才是給媽媽最好的母親節禮物。

士林分署發布新聞稿指出，針對滯欠酒駕罰鍰案件將強化執行深度與強度，對於履次通知繳納卻拒繳罰鍰的義務人，皆列入重點執行對象，以期共同遏止酒駕致死傷事件再發生。

士林分署執行人員日前赴江姓男子家中，追查他名下車輛，到場後江母在家驚訝表示，車子被兒子開去上班，之前曾收到繳款通知單，也有提醒兒子要去繳納罰鍰；江母立即打電話聯絡催促兒子繳錢，兒子接到電話後火速就到分署繳清全數罰款新台幣2萬餘元。

另一方面，累犯酒駕遭罰鍰的葉姓男子經追查財產及查扣薪資後，日前赴士林分署辦理分期時表示，因母親在家收到他的繳款通知單，要求他立即處理積欠罰鍰14萬元，但他因為在工地打工，收入不穩定，請求分期繳納，並表示為了提神才喝酒，不是故意要酒駕；執行人員除勸他酒駕危險又傷財，應記取教訓，如果日後需要找工作，能為他轉介工作協助轉換跑道，期能藉此脫離酒駕惡習。

行政執行署指出，基於公義與關懷的執行理念，會先命令義務人或透過親朋好友勸主動繳清欠款並告知若仍不繳納，將積極採取扣薪、扣款、查封車輛、動產、不動產、限制出境及拘提管收等強制措施。

尚未繳清酒駕罰鍰義務人切勿心存僥倖，意圖規避，否則義務人所有財產都會被執行，母親節即將到來，請儘速主動聯繫士林分署繳清積欠罰鍰，對自己做錯的事負起責任，戒除酒駕惡習，不要再讓媽媽操心，才是給媽媽最好的母親節禮物。