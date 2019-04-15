親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

士林分署籲戒除酒駕 別讓媽媽操心

2019-04-15 15:41中央社 台北15日電

法務部行政執行署士林分署今天指出，滯欠酒駕罰鍰案件列為重點執行，日前轄內2名男子均由母親提醒才繳錢，呼籲戒除酒駕惡習不要再讓媽媽操心，才是給媽媽最好的母親節禮物。

士林分署發布新聞稿指出，針對滯欠酒駕罰鍰案件將強化執行深度與強度，對於履次通知繳納卻拒繳罰鍰的義務人，皆列入重點執行對象，以期共同遏止酒駕致死傷事件再發生。

士林分署執行人員日前赴江姓男子家中，追查他名下車輛，到場後江母在家驚訝表示，車子被兒子開去上班，之前曾收到繳款通知單，也有提醒兒子要去繳納罰鍰；江母立即打電話聯絡催促兒子繳錢，兒子接到電話後火速就到分署繳清全數罰款新台幣2萬餘元。

另一方面，累犯酒駕遭罰鍰的葉姓男子經追查財產及查扣薪資後，日前赴士林分署辦理分期時表示，因母親在家收到他的繳款通知單，要求他立即處理積欠罰鍰14萬元，但他因為在工地打工，收入不穩定，請求分期繳納，並表示為了提神才喝酒，不是故意要酒駕；執行人員除勸他酒駕危險又傷財，應記取教訓，如果日後需要找工作，能為他轉介工作協助轉換跑道，期能藉此脫離酒駕惡習。

行政執行署指出，基於公義與關懷的執行理念，會先命令義務人或透過親朋好友勸主動繳清欠款並告知若仍不繳納，將積極採取扣薪、扣款、查封車輛、動產、不動產、限制出境及拘提管收等強制措施。

尚未繳清酒駕罰鍰義務人切勿心存僥倖，意圖規避，否則義務人所有財產都會被執行，母親節即將到來，請儘速主動聯繫士林分署繳清積欠罰鍰，對自己做錯的事負起責任，戒除酒駕惡習，不要再讓媽媽操心，才是給媽媽最好的母親節禮物。

酒駕母親節
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

向日葵獎學金有洋蔥 研究生感受愛吐露轉折心情

2019-04-15 15:09

國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救

2019-04-15 14:57

老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47

醋男拿西瓜刀堵少年 嗆「殺死你」

2019-04-15 14:37

竹縣2歲童一隻手遭鋁窗夾住20分鐘 求救消防隊脫困

2019-04-15 14:34

2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中

2019-04-15 14:33

VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍

2019-04-15 14:25

影／嘉義市公車、貨車相撞 老夫婦夾困車內

2019-04-15 14:20

日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝

2019-04-15 14:06

警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害

2019-04-15 13:49

殺傷他再將奠儀丟病床 恐嚇向警亂說就等著收白包

2019-04-15 13:47

流浪漢掉入舊衣回收桶 警消協助脫困

2019-04-15 13:02

停車逾2個月 管理員查看…驚見駕駛發黑手臂

2019-04-15 13:02

失智老婦吃不飽出門坐地 熱心警帶回上餐點

2019-04-15 12:51

保全員酒後上班遇媽祖鑾轎 當場被警逮捕送辦

2019-04-15 12:50

輕熟女超商偷一盒超薄保險套 落網辯：吃減肥藥失憶了

2019-04-15 12:47

新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！

2019-04-15 12:46

影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬

2019-04-15 11:27

躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…

2019-04-15 10:00

北市轎車追撞機車 一人性命垂危

2019-04-15 09:45

北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中

2019-04-15 09:32

不滿續租菜市場攤位被拒 莽男恐嚇砍殺攤主吃官司

2019-04-15 08:51

催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50

2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」

2019-04-14 23:53

兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51

廟務糾紛 2警為父打架1記過

2019-04-14 23:50

疑當兵逢兵變 女友沒接電話役男跳樓輕生

2019-04-14 19:01

武訓興學感動越南外配 事業盈餘撥款幫助姊妹學中文

2019-04-14 18:53

北市公車轉彎又撞路人 老婦確定截肢

2019-04-14 18:36

女兒差點被抱走？ 「必魯阿嬤」可能好心致誤會

2019-04-14 15:15

影／休旅車失控撞進超商 駕駛飽受驚嚇

2019-04-14 15:09

2男子登山迷途 桃園警消雨夜馳援救人

2019-04-14 13:03

為父出頭？新北警員休假在嘉義打人 分局記過1次

2019-04-14 12:57

計程車載客違規左轉 地政代書命喪上班路

2019-04-14 12:54

失智翁遭鐵鍊拴門前 妻稱防亂跑社會處介入

2019-04-14 12:44

兩代警察新舊制服 在3952Ｋ的玉山頂相遇了

2019-04-14 12:35

女兒差點被抱走 陌生老婆婆還嗆她：妳不是不要了

2019-04-14 12:25

3網友相約摸黑到漁港抓魚 一男子溺水急救無效

2019-04-14 11:45
看更多

熱門文章

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

連神明也遭網路霸凌 下跪磕頭沒用六房媽祖堅持告網友

2019-04-14 18:17

躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…

2019-04-15 10:00

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證

2019-04-15 11:32

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

疑當兵逢兵變 女友沒接電話役男跳樓輕生

2019-04-14 19:01

北市轎車追撞機車 一人性命垂危

2019-04-15 09:45

北市公車轉彎又撞路人 老婦確定截肢

2019-04-14 18:36

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍

2019-04-15 14:25

他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了

2019-04-15 10:50

新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！

2019-04-15 12:46

北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中

2019-04-15 09:32

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

高雄驚傳3人押1男上車 幸好4人目標就是帶進派出所

2019-04-14 21:03

2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中

2019-04-15 14:33

老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47

日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝

2019-04-15 14:06

國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰

2019-04-15 16:12

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」

2019-04-14 23:53

兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16

警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害

2019-04-15 13:49

廟務糾紛 2警為父打架1記過

2019-04-14 23:50

影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬

2019-04-15 11:27

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕

2019-04-15 16:32

國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救

2019-04-15 14:57

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

大嘴巴亂傳女友人私事 前男友談判割他臉頰

2019-04-15 11:50

影／舞廳大膽臉書直播外籍女玩樂 移民署掃蕩

2019-04-15 13:51

台中大媽又中「美國老公」情網 警一句話狠狠打醒她

2019-04-15 14:35

好心勸阻友人持槍報復 沒想到自己竟成為被害人

2019-04-15 10:22

停車逾2個月 管理員查看…驚見駕駛發黑手臂

2019-04-15 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top