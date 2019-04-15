國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救

2019-04-15 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣一名國三生今天中午午休時，被老師發現墜樓躺在地上，頭破血流，腳踝骨折，頭骨破裂，送醫急救後仍在加護病房進一步觀察治療。

當時午休，沒有學生發現這名學生如何墜樓，從監視器發現他越過4樓欄杆後即墜落，全案警方還在調查。導師和學生的阿嬤到醫院時都哭紅了眼，他們向警方表示最近未發現該生有何異狀，不知為何墜樓。