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老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47聯合報 記者羅紹平╱即時報導

家住台中市的失智77歲林姓老婦人，前天獨自搭火車從台中來到407公里外的台東，繞了半個台灣，只為尋找多年未見的邱姓外甥女，但因腦中記憶片斷模糊，到了池上鄉卻不見姪女，她只穿著襪子在柏油路上，幸遇池上分駐所巡邏員警上前關心，且花2小時幫老婦人找到外甥女，邱姓外甥女見到阿姨，即熱淚盈眶緊緊把阿姨抱進懷裡，還不時用手輕撫老婦人臉頰。

「阿嬤，您住哪裡？」前天凌晨4時20分左右，池上分駐所所長廖建全及警員曾明元、邱忠華執行巡邏勤務，行經池上檢查哨，見陳姓老婦人打赤腳走在路旁，於是主動上前關懷，但老婦人連自己是誰、要去哪兒都說不清楚，員警只好將老婦人載回分駐所，買來早餐讓老婦人充飢。

關山警分局表示，所長廖健全隨後利用「人臉辨識系統」查詢，查出老婦人與女兒同住台中市，但去電皆無人接聽，因老婦人的身分證開頭為「V」，進而查出老婦人的父母是台東池上人，於是員警就以老婦人的父母姓名在轄區挨家挨戶詢問，很快就得知老婦人出生不久全家就搬走，但還有位親戚就住在池上。

關山警分局指出，當天清晨6點半，員警就找到老婦人的邱姓外甥女，當邱姓外甥女來到分駐所，見到阿姨，一把就把阿姨擁入懷裡，熱淚盈眶，還不斷用手輕撫阿姨臉頰，頻頻向員警道謝。

林姓老婦人雖然失智，但不是很嚴重，只是記憶片斷零碎模糊，她忘了自己姓名及住哪裡，卻記得來台東找外甥女，車上脫了鞋，下車時忘了穿回，才獨自一人只穿襪子走在池上的街道。

關山警察分局也提醒民眾，家中若有失智症患者，可在其衣服上縫製寫有連絡方式布標；同時在衣服、背包等所有的口袋，放置標註家屬聯絡方式的名片或配戴內建晶片，或長輩無法輕易脫卸的愛心手鍊，或善用GPS衛星定位器等，一旦親友走失可以快速尋回。

邱姓外甥女在分駐所裡見到阿姨，將阿姨緊緊擁入懷裡。記者羅紹平／翻攝
邱姓外甥女在分駐所裡見到阿姨，將阿姨緊緊擁入懷裡。記者羅紹平／翻攝
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77歲林姓老婦人（右二）從台中到台東尋親迷途400里，腳上只穿著襪子（小圖）走在...
77歲林姓老婦人（右二）從台中到台東尋親迷途400里，腳上只穿著襪子（小圖）走在路上，被池上分駐所員警發現，員警暖心花2小時幫老婦找到親友。記者羅紹平／翻攝
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邱姓外甥女在分駐所裡見到阿姨，將阿姨緊緊擁入懷裡，還不時用手輕撫老婦人臉頰。記者...
邱姓外甥女在分駐所裡見到阿姨，將阿姨緊緊擁入懷裡，還不時用手輕撫老婦人臉頰。記者羅紹平／翻攝
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失智症台東
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