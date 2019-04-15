老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



家住台中市的失智77歲林姓老婦人，前天獨自搭火車從台中來到407公里外的台東，繞了半個台灣，只為尋找多年未見的邱姓外甥女，但因腦中記憶片斷模糊，到了池上鄉卻不見姪女，她只穿著襪子在柏油路上，幸遇池上分駐所巡邏員警上前關心，且花2小時幫老婦人找到外甥女，邱姓外甥女見到阿姨，即熱淚盈眶緊緊把阿姨抱進懷裡，還不時用手輕撫老婦人臉頰。

「阿嬤，您住哪裡？」前天凌晨4時20分左右，池上分駐所所長廖建全及警員曾明元、邱忠華執行巡邏勤務，行經池上檢查哨，見陳姓老婦人打赤腳走在路旁，於是主動上前關懷，但老婦人連自己是誰、要去哪兒都說不清楚，員警只好將老婦人載回分駐所，買來早餐讓老婦人充飢。

關山警分局表示，所長廖健全隨後利用「人臉辨識系統」查詢，查出老婦人與女兒同住台中市，但去電皆無人接聽，因老婦人的身分證開頭為「V」，進而查出老婦人的父母是台東池上人，於是員警就以老婦人的父母姓名在轄區挨家挨戶詢問，很快就得知老婦人出生不久全家就搬走，但還有位親戚就住在池上。

關山警分局指出，當天清晨6點半，員警就找到老婦人的邱姓外甥女，當邱姓外甥女來到分駐所，見到阿姨，一把就把阿姨擁入懷裡，熱淚盈眶，還不斷用手輕撫阿姨臉頰，頻頻向員警道謝。

林姓老婦人雖然失智，但不是很嚴重，只是記憶片斷零碎模糊，她忘了自己姓名及住哪裡，卻記得來台東找外甥女，車上脫了鞋，下車時忘了穿回，才獨自一人只穿襪子走在池上的街道。