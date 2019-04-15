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竹縣2歲童一隻手遭鋁窗夾住20分鐘 求救消防隊脫困

2019-04-15 14:34聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣一名2歲幼童，在推拉鋁窗玩耍時遭夾住無法脫困，嚇得嚎啕大哭，他的阿嬤立刻協助脫困未能成功，只好趕緊打119報案求救。

新竹縣消防局119指揮中心立刻派遣救護分隊及消防分隊前往搶救，消防人員到達現場時發現幼童因玩耍開啓通風窗戶，於推拉過程中遭夾傷已達20分鐘，消防人員合力將鋁門窗上推再將夾傷的3根手指頭緩緩移出。

經救護人員現場初步檢視受傷部位僅有輕微夾傷及瘀血現象，給予適當處置後送中國醫藥大學新竹附醫急診室後續詳細檢查，順利完成孩童夾傷平安脫困案件。

新竹縣政府消防局指出，日常生活中，家庭和學校的門窗、鐵閘、窗框等，最容易夾傷手指，傷者多是活潑好動的兒童。夾傷後輕者出血腫脹，重者可引起手指切斷、指甲脫落或關節出血等。因此，兒童在玩耍或出入門戶時一定要多加小心。

如果出現意外夾傷，家中大人及老師可以按下列方法救治：

一、大人不必驚慌，先安慰小孩，觀察夾傷部位狀況。

二、如果沒有傷口，患處可以先行冰敷。

三、如果手指出血變色、腫脹或變形時，應即時去醫院進行診治。

四、針對傷口進行止血、清洗傷口、消毒。如出傷口血不止，可先用乾淨的毛巾覆蓋傷口加壓止血，並可將受傷的手指抬高超過心臟位置，以減緩出血情形。

五、治療夾傷期間，避免傷口碰水。

另外，為避免類似情況發生，窗戶周圍應避免擺放沙發、矮櫃等物品，以免幼童攀爬接觸；同時市面也有販售各式鋁窗固定器，價格便宜，安裝容易，不僅可防止幼童私自開關窗戶造成夾傷，也可避免開窗造成墜落意外。

新竹縣竹北市一名2歲幼童推拉鋁門窗夾傷脫困後，遭夾傷三根手指腫脹情形。圖／消防局...
新竹縣竹北市一名2歲幼童推拉鋁門窗夾傷脫困後，遭夾傷三根手指腫脹情形。圖／消防局提供
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