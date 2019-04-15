警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害

2019-04-15 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



全國警察制服18日全面換裝，警政署NPA署長室臉書粉絲專頁，貼員警穿新、舊制服站玉山頂「交接」照，引起熱烈討論；嘉義縣員警試穿配發新制服，都感到滿意、舒適、合身，警察局上午找一對英挺帥氣美麗男女員警模特兒，穿全新藏青色的夏季甲式輕便制服，拍定裝照，讓人眼睛為之一亮。

由於部分民眾形容警察新制服像保全人員制服，警政署擔心穿新制服員警被誤認，提前公布新制服，增加親民及民眾熟悉度，打趣地提醒民眾「不要看到穿藍色衣服，以為是保全就違規了，結果是警察，會被開單！」，為此，許多員警對換新制服，既期待又怕受傷害。

警政署表示，現行警察制服使用30年，但現今款式易造成警察執行巡邏臨檢、追捕等勤務時，動作容易受限，因此研修制服改革，確定新款式從年初陸續換發各單位，新制服是以勤務、安全、舒適為考量設計「專業戰術型」，顏色改藏青色，夏季便帽以透氣網布製作，褲子除設計較多口袋，膝蓋處採雙層布料設計，達耐磨、保護效果；外套在胸前與袖口增置拉鍊口袋，腋下處也貼心地裝設散熱拉鍊。

嘉縣警局後勤科說，全縣共1394名官警配發新制服，為剪裁合身，為每名官警量身訂製，18日全國同步換新制服藏青色夏季甲式輕便制服，配合夏季到來，5月1日換穿短袖乙式輕便制服。