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休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市今天早上9時許正值上班時間，大安區建國南路一段卻發生一起驚悚車禍，一名年約40歲男子，駕駛白色休旅車行經建國南路時，疑似突然失控，休旅車突然加速，先撞上停在路旁的多輛機車，隨後竟衝飛到半空中，再旋轉半圈撞上人行道，幸好當時人行道上並沒有行人，否則恐怕釀成慘劇。

發生車禍後駕駛受困車中，消防人員獲報到場進行搶救，約10分鐘救出駕駛，但駕駛已經失去呼吸心跳，目前送台北醫院搶救中。

北市發生車禍一人受困性命垂危。圖/記者廖炳棋翻攝
北市發生車禍一人受困性命垂危。圖/記者廖炳棋翻攝
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北市發生車禍一人受困性命垂危。圖/記者廖炳棋翻攝
北市發生車禍一人受困性命垂危。圖/記者廖炳棋翻攝
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