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催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

電影《一個都不能少》改編自施祥生的小說，描寫老師不放棄任一位學生的真實故事；狗版《一個都不能少》最近也在高雄永安海邊真實上演，同樣撼動人心！

台灣動物緊急救援小組昨天到高雄永安海邊進行流浪犬節育任務時，突然發現一隻狗媽媽在路上對著車輛狂吠，救援人員下車發現牠帶著6隻幼犬正在哺乳，卻仍不斷向路旁一支電線桿吠叫。動物救援人援仔細查看，竟發現在電桿下方的水泥縫中，傳出一隻受困小狗的哭叫聲；所幸經大伙兒敲破水泥，挖開碎石，終於成功救出受困小狗。

台灣動物緊急救援小組昨天傍晚在高雄永安地區進行流浪犬節育任務時，突然發現一隻剛生產完、乳頭仍下垂的狗媽媽，衝到路上來對著車輛吠叫；動物救援小組人員下車查看，發現狗媽媽正帶著6隻剛出生幼犬，正在哺乳；但牠卻仍不斷對著路旁的電桿狂吠，似乎在引路。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成覺得不尋常，仔細在電線桿四周查看，這才發現，從電桿下方的水泥縫隙中，傳來受困小狗微弱的哭叫聲；倪兆成於是拿來挖掘工具，準備鑿開水泥石塊進行救援，但因擔心傷及下方幼犬，救援人員小心翼翼挖掘。

倪兆成說，因為不敢使用電鑽，只能徒手配合鑿子挖掘，很耗時間與體力；動物救援小組人員前後共花了將近一個小時，才終於將卡在電線桿下方的幼犬成功救出。

台灣動物緊急救援小組志工回想起狗媽媽引路救幼犬的過程，都直呼是狗狗版的《一個都不能少》。

因現場是魚塭區，尋找食物相當困難，不適合這窩流浪母子狗生活；台灣動物緊急救援小組乃決定將整窩母子狗帶回高雄市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充營養，安心「做月子」哺餵幼犬，七隻幼犬待斷奶後，若評估健康狀況許可，將會開放認養。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成拿著挖掘工具，鑿開水泥石塊進行救援。圖／台灣動物...
台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成拿著挖掘工具，鑿開水泥石塊進行救援。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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動物救援小組人員前後共花了將近一個小時，才終於將卡在電線桿下方的幼犬成功救出。圖...
動物救援小組人員前後共花了將近一個小時，才終於將卡在電線桿下方的幼犬成功救出。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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台灣動物緊急救援小組成功救出幼犬。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組成功救出幼犬。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成發現，從電桿下方的水泥縫隙中，傳來受困小狗微弱的...
台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成發現，從電桿下方的水泥縫隙中，傳來受困小狗微弱的哭叫聲。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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台灣動物緊急救援小組乃決定將整窩母子狗帶回高雄市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充...
台灣動物緊急救援小組乃決定將整窩母子狗帶回高雄市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充營養，安心「做月子」哺餵幼犬，7隻幼犬待斷奶後，若評估健康狀況許可，將會開放認養。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成發現，從電桿下方的水泥縫隙中，傳來受困小狗微弱的...
台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成發現，從電桿下方的水泥縫隙中，傳來受困小狗微弱的哭叫聲。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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流浪犬動物醫院電影

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