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兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51聯合報 記者廖炳棋陳金松／台北報導

逾卅年的警察制服（右）確定本月十八日換新裝，臉書NPA署長室昨天張貼兩名警察穿著...
逾卅年的警察制服（右）確定本月十八日換新裝，臉書NPA署長室昨天張貼兩名警察穿著新舊制服在玉山頂敬禮，象徵傳承。 圖／取自NPA署長室臉書
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穿了卅年的警察制服，本月十八日將全面換新。警政署臉書網站「ＮＰＡ署長室」昨天發布貼文和照片，兩名分別穿著新舊制服的警察，在玉山主峰頂點互相敬禮，象徵新舊傳承，也展現警方不懼危險挑戰的信念和勇氣。

目前警察制服從一九八七年沿用至今已超過卅年，採西裝領型外套搭配襯衫、領帶，執行攻勢勤務時動作容易受限，基層早反映不符實務需求；尤其不合身、穿皮鞋追歹徒，常被詬病。

二○一六年，警政署決定全面換裝警察制服，經研究、調查、票選、測試，最後由類似特勤警隊及護衛總統府憲兵的藏青色新制服出線，再歷經一年多的招標和反覆檢驗、個人驗收，實品在本月前發放到全國七萬警察手中。

新制服強調排汗、彈性，上衣口袋可裝物品外，也可架設密錄器，前襟鈕釦改為拉鍊，外套腋下則有散熱拉鍊；褲子腰帶為魔鬼氈設計，隨時因應身材調整，前後有六個口袋，讓警察方便執行勤務運用。

「ＮＰＡ署長室」日前持續邀請全國警察提供新舊制服創意照片，昨天發布最新文章，標題是「兩個世代的警察制服，在東北亞第一高峰玉山相遇」。

照片是保二總隊警員黃侯寧、曹加和、林韋辰三人合作拍攝，三人平時就有爬山習慣，對新制服換裝早有攻頂玉山拍照的想法；三人在四月九日登上玉山，由黃侯寧掌鏡，拍下新舊傳承、面對危險無所畏懼的歷史性照片。

這次警察換裝所需金額近十億元，地方政府自籌三億六千萬元，其餘中央專案核撥；十億元仍不足支付全國警察現行所有服制更新，只針對基層使用最頻繁的「警便服」換發，現行「警禮服」及「警常服」沒有研修。

警察制服玉山

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