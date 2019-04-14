後龍鐵路高架橋下今早火燒機車 警方查獲疑縱火男子

2019-04-14 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣後龍火車站鐵路高架橋下停車場，今天上午8點多發生火災，附近排班計程車司機發現報案，苗栗縣政府消防局出動人車，10分鐘內將火撲滅，1輛機車付之一炬，波及旁邊小貨車右車門，並未造成人員傷亡，這把無名火，竹南警察分局懷疑是縱火，全力過濾追查。