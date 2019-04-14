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後龍鐵路高架橋下今早火燒機車 警方查獲疑縱火男子

2019-04-14 19:08聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣後龍火車站鐵路高架橋下停車場，今天上午8點多發生火災，附近排班計程車司機發現報案，苗栗縣政府消防局出動人車，10分鐘內將火撲滅，1輛機車付之一炬，波及旁邊小貨車右車門，並未造成人員傷亡，這把無名火，竹南警察分局懷疑是縱火，全力過濾追查。

警方鎖定對象，今天傍晚查獲疑似縱火的林姓男子，正調查動機，全案進一步處理中。

苗栗縣後龍鐵路高架橋下今早發生火燒機車案，警方傍晚查獲疑似縱火林姓男子。記者范榮...
苗栗縣後龍鐵路高架橋下今早發生火燒機車案，警方傍晚查獲疑似縱火林姓男子。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣縱火警察

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