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兩代警察新舊制服 在3952Ｋ的玉山頂相遇了

2019-04-14 12:35聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

全國警察將更換新制服，兩名警察穿著新舊制服在玉山相視敬禮的照片，今天貼上上全國警察交流與發聲的臉書平台「NPA署長室」，不少警察留言，有人說：「太棒了！感動！」

今天近午，NPA署長室發布一篇最新文章，標題是「兩個世代的警察制服，在東北亞第一高峰——「玉山」相遇了。」

文章內寫著：「站在海拔標高3952公尺的玉山主峰，讓警察制服的30年傳承有了特殊的意義與價值。」

「警察這套制服，讓我們在執法時堅定信念、面對眼前的危險也能在所不辭，奮不顧身並不是因為我們比別人勇敢，而是它帶給我們的使命與無懼。」

「謝謝當前這身制服陪伴我們走過無數的街頭，再過四天，即將換穿警察新制服，也請多指教，繼續做我們的神勇戰袍。」

據了解，這是兩名熱情熱心的警界同仁在玉山上，以穿著新舊制服、互相敬禮的方式，象徵警察工作雖然辛苦，但仍有信念面對危險無所畏懼，就如同挑戰東北亞第一高峰，並提供照片給NPA署長室。

這幾章照片引發不少警察留言，有人說：「太棒了！感動！」、「有創意、很讚！」有人趁機幫照片中的警察打廣告，聲稱是其中一人是保二帥警，23歲的高雄優質單身暖男。

不過也有部分網友提醒，新制服的顏色太暗了，値勤時一定要穿反光背心。警政署邀請全國警察提供創意照片或自己新舊制服交接照，將各個創意藉由臉書讓給更多人欣賞看見！

NPA署長室今早發布新文章，兩名警察穿著新舊制服，在玉山頂相遇敬禮。圖/翻攝NP...
NPA署長室今早發布新文章，兩名警察穿著新舊制服，在玉山頂相遇敬禮。圖/翻攝NPA署長室
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NPA署長室今早發布新文章，兩名警察穿著新舊制服，在玉山頂相遇敬禮。圖/翻攝NP...
NPA署長室今早發布新文章，兩名警察穿著新舊制服，在玉山頂相遇敬禮。圖/翻攝NPA署長室
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NPA署長室今早發布新文章，兩名警察穿著新舊制服，在玉山頂相遇敬禮。圖/翻攝NPA署長室
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NPA署長室今早發布新文章，兩名警察穿著新舊制服，在玉山頂相遇敬禮。圖/翻攝NPA署長室
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警察制服玉山

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