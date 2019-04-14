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為父出頭？新北警員休假在嘉義打人 分局將予懲處

失智翁遭鐵鍊拴門前 妻稱防亂跑社會處介入

2019-04-14 12:44中央社 苗栗縣14日電

苗栗縣78歲陳姓老翁，因失智多次外出走失，甚至遭車輛撞傷，陳妻為防止丈夫亂跑，以鐵鍊拴綁控制在三合院門前；苗栗縣政府今天指出，已轉介醫療資源，暫時安置。

苗栗縣通霄鎮的失智陳姓老翁近來被發現遭妻子以繩子或鐵鍊綁在腳踝，拴在三合院屋簷下，引起鄰居、宗親議論批評「虐待」。陳妻指出，丈夫失智已經好幾年，最近經常一個不留意就跑出去，「東南西北到處跑」，每次都是被警察帶回來，有時身體會受傷。

陳妻解釋，丈夫若在家中會亂拔電線、隨意大小便，才會用鐵鍊「給他綁幾天而已」。

親友則氣憤指出，三合院內總共住了3戶堂兄弟，陳翁被用鐵鍊拴在神明廳前龍柱旁，吃喝拉撒睡都在屋簷下，「祖先看到會怎麼想？」此外，陳妻平常撿拾資源回收，堆在住家門口，更是讓環境髒亂不堪，多次好言相勸，陳妻非但不領情，還惡言相向。

苗栗縣政府社會處長楊文志今天表示，接獲民眾通報後，社工立即前往探視，果然發現陳翁遭到棉繩和鐵鍊約制行為等「不當照護」，在接獲通報第一時間，即由社工督導聯繫地方醫療資源協助暫時安置，經初步檢查，陳翁無明顯外傷，健康狀況穩定。

楊文志指出，陳家因有房地產，2名子女均已成年，分別在台北、台中有正常工作，不符合中低收入戶補助標準，將要求子女善盡照顧義務，多關心父母狀況；對於陳妻的照護方式，社工也會持續關注訪視溝通，轉介適當失智症照護醫療資源，也減輕陳妻在不了解情況下所給予的戒護性照顧。

失智症苗栗縣社工

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