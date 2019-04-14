影／太誇張！兩個兒子都是警察 父帶兩兒上門打人

2019-04-14 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣新港鄉水仙宮辦公室昨晚發生鬥毆，許姓委員疑不滿程姓主委對廟務處理，偕同在台南警局任偵查員，及新北市三重分局任員警的2個兒子，帶一群人拿球棒進入辦公室毆打程姓主委，及勸架的紀姓總幹事，嘉義縣警方到場後將雙方帶回偵訊，強調一定依法辦理。

嘉義縣民雄分局長何正光表示，警方昨晚獲報後第1時間到場，將雙方帶回偵訊調查、完成筆錄，因兩名涉案人具員警身份，已申報督察課調查處置，警方也調閱監視器，調查昨晚到場動手嫌疑人，絕對會依法辦理。

「執法人員怎麼帶頭打人？」被打的程姓主委說，昨天被打後到現在嘴部還在流血，他已經驗傷提告，也質疑廟務工作都開誠布公，有問題應開會時坐下來談，怎麼會帶當警察的兒子來打人呢？

「太過份！領我們繳的稅，還來打人！」水仙宮工作人員表示，昨天晚上7時許，許姓委員和他2個當警察的兒子，帶著一群人拿著球棒進入辦公室，質疑主委處理廟務方式，當警察的小兒子還帶人拿球棒毆打主委，工作人員想擋都擋不住。

她說，許姓委員等人被勸出辦公室後 沒多久，他的大兒子和小兒子再次帶人進入辦公室，毆打主委和紀姓總幹事，工作人員一想到兩兄弟都有員警身份，還這麼大膽、帶頭鬧事打人， 實在太可怕也太誇張了。