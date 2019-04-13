曾帶亡妻骨灰遊台…日遊客再訪台 騎車自摔亡

2019-04-13 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北報導



日本遊客山田正志前晚騎機車行經新北市烏來區新烏路，疑失控撞上路邊紐澤西護欄，彈飛掉落南勢溪，經吊掛救起送醫仍不治。 記者王長鼎／翻攝 分享 facebook

日本遊客山田正志，去年十一月曾帶著亡妻的骨灰來台旅行，欣賞寶島風光，當時騎機車的山田曾在新北市石碇迷路，求助警察，雙方還用手機翻譯軟體對話，他說「嚮往台灣美景已久」。日前山田再度來台，前天騎車到烏來不幸自摔身亡，新北市新店分局警方感嘆，想不到這次「竟是天人永隔」。

警方調查，十二日深夜十點多，有民眾行經新北市烏來區新烏路十二點四公里處，看到一輛機車倒在馬路上，民眾停車查看，發現有騎士撞上路邊紐澤西護欄後，彈飛掉落南勢溪，嚇得連忙報警。

新北市消防局派人搶救，發現一名男子掉落約八層樓高，近四、五十公尺的南勢溪邊，消防人員找來吊車吊掛，晚上十一點多才順利將人救起。

騎士被救起時，雖後腦外傷、身上多處擦撞傷，但仍有意識，並以日語喊「痛」，送醫途中卻意識不清，沒呼吸、心跳。救護人員一路施以心肺復甦術，醫護人員搶救至昨天凌晨零時，仍宣告不治。

警方依機車車號查出是出租車，連繫位在台北市的租車行，發現死者是日籍男子山田正志（六十八歲）。員警依稀記得去年十一月石碇分駐所曾協助一名騎車迷途的日籍男子，也叫山田，詢問石碇分駐所長陳亮溦，才發現是同一人。當時石碇分駐所請山田喝台灣烏龍茶，還指引他前往宜蘭的景點。

日本遊客山田正志（右二）去年十一月背著妻子的骨灰遊台，在石碇山區迷途，員警邀他一起用餐合照。 圖／警方提供 分享 facebook

警方昨天勘驗事故現場，沒發現有煞車痕跡，推測山田可能不熟悉路況，騎車過彎後失控撞上路邊護欄，人才彈飛、摔落溪谷。因機車只有刮地痕，無碰撞痕跡，初步排除遭他車撞飛。

警方表示，山田正志來自日本宮城縣仙台市，是一家資源回收公司負責人。本月四日才搭機來台，事發前兩天都投宿在台北市的旅館，前天他將行李寄放在機車行，警方研判他可能想到騎車到烏來泡湯，卻不幸發生意外，已請日本台灣交流協會協助連繫家屬來台指認。