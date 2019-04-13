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重機騎士魂斷蘇花 「感謝老婆」成最後PO文

台中傳逆倫悲劇！醉兒刺死母親被逮還在茫

救護車載病患送醫 途中車禍有驚無險

2019-04-13 21:23聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義縣一名9旬老翁今晚身體不適，嘉義縣消防局水上分隊欲將人送到嘉義市嘉義基督教醫院救治，行經嘉義市新民路與垂楊路口，與機車發生車禍，所幸車上病患無礙，嘉義市消防局將機車騎士與老翁送醫，車禍原因由警方釐清。

嘉義縣消防局水上分隊救護車從新民路由南往北，機車駕駛從垂楊路由東往西，救護車經過垂揚路口時與機車發生擦撞。

救護車駕駛強調沿路鳴笛，但不記得當時號誌燈是否為綠燈，快過路口時突然看到機車衝出來，想煞車時已來不及。

嘉義縣消防局水上分隊救護車今天晚間行經嘉義市新民和垂楊路口與機車發生擦撞，所幸救...
嘉義縣消防局水上分隊救護車今天晚間行經嘉義市新民和垂楊路口與機車發生擦撞，所幸救護車上的病患無礙。記者姜宜菁／攝影
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嘉義縣消防局水上分隊救護車今天晚間行經嘉義市新民和垂楊路口與機車發生擦撞，所幸救...
嘉義縣消防局水上分隊救護車今天晚間行經嘉義市新民和垂楊路口與機車發生擦撞，所幸救護車上的病患無礙。記者姜宜菁／攝影
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救護車車禍機車騎士

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