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狹巷火災搶救難 消防志工宣導強化住戶防災意識

2019-04-13 21:21聯合報 記者劉星君╱即時報導

狹小巷弄若遇火災發生搶救較困難，高市消防局林園分隊確保林園地區狹小巷弄周圍住戶的消防安全，今結合林園防火宣導隊，到林園區鳳芸里的窄巷，向周遭住戶訪視宣導，針對家中避難逃生通道及用電習慣檢視，強化住戶防災意識，期能減少火災傷亡。

林園區鳳芸里主要通道鳳芸路總長約550公尺，但該路最窄處僅只有3公尺寬，還不足一台普通3.5公尺寬消防車水箱車通過，深入搶救不易，若發生火災又碰到違規停駛車輛，消防人員恐無法順利通行，影響救災動線，延誤救災時間，造成火勢延燒，影響到周邊130餘戶安全。

林園消防隊、林園防火宣導隊今到該路段，逐戶消防宣導，提醒住戶留意3重點，狹巷周邊勿停車、逃生通道留火口、培養良好用電習慣。

狹巷周邊勿停車

：避免將車輛停放在窄巷兩側，占據路寬，恐影響消防、救護車救災通行，建議將車停在車庫，或停放在專用停車場。

逃生通道留活口

：透天住宅一般有前、後門兩個出入口，但有些民眾擔心家中遭竊或為增加使用空間，多將後門封死，甚至堆積廚具、家具等雜物，嚴重阻礙逃生，前、後門保持暢通，以便隨時開啟向外逃生。

培養良好用電習慣

：養成電器不用不插、較長電線勿過度彎折及高功率電器勿共用同一插座或延長線良好習慣，選用符合CNS國家標準檢驗電器產品，時時檢視家中用電是否合理，若曾發生跳電要仔細確認，避免長時間用電過負載，導致電線起火燃燒。

林園分隊提醒，家中屋齡逾30年以上老舊房屋，屋內配線建議與具有室內配線執照水電行討論，是否需更換，深入了解家中重度用電區域，在該區特別獨立配線，確保整體用電穩定、安全。

林園分隊長何信育說，狹小巷道若發生火災時往搶救不易，消防隊平時針對窄巷救災舉行演練，住戶平時也應該多留心家中安全細節，以零災害為目標才是最上策。

高市消防局林園分隊為確保林園地區狹小巷弄周圍住戶的消防安全，今到林園鳳芸里處窄巷...
高市消防局林園分隊為確保林園地區狹小巷弄周圍住戶的消防安全，今到林園鳳芸里處窄巷訪視宣導。記者劉星君／翻攝
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家裡的後門應保持暢通，以便隨時開啟向外逃生。記者劉星君／翻攝
家裡的後門應保持暢通，以便隨時開啟向外逃生。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊為確保林園地區狹小巷弄周圍住戶的消防安全，今到林園鳳芸里處窄巷...
高市消防局林園分隊為確保林園地區狹小巷弄周圍住戶的消防安全，今到林園鳳芸里處窄巷訪視宣導。記者劉星君／翻攝
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林園消防隊建議，家中應選用符合CNS國家標準檢驗標章的電器產品，曾經發生過跳電情...
林園消防隊建議，家中應選用符合CNS國家標準檢驗標章的電器產品，曾經發生過跳電情形更要仔細確認。記者劉星君／翻攝
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有些民眾會將住宅後門封死或者堆積廚具、家具等雜物，嚴重阻礙逃生。記者劉星君／翻攝
有些民眾會將住宅後門封死或者堆積廚具、家具等雜物，嚴重阻礙逃生。記者劉星君／翻攝
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