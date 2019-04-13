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西門町1女7樓墜落身亡 曾帶2子出門警方釐清中

2019-04-13 20:43聯合報 記者李隆揆╱即時報導

一名40歲余姓女子今晚7點左右，從西門町商圈內的峨嵋停車場7樓樓頂墜落，當場頭骨破裂，失去生命跡象。警消到場後將余女送至台大醫院搶救，仍於8點宣告不治。

警方調查，余女在墜樓前，在頂樓留有隨身包包、外套等物品，但身上沒有身分證，墜落至停車場1樓外後，當場頭骨破裂，大量出血，失去生命跡象，警方初步未在余女隨身物品中找到任何藥物，目前正通知家屬到案說明。據了解，余女今天下午曾帶2子出門參加活動，但案發後卻未見2名孩童蹤影，詳細案情仍有待警方進一步釐清。

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一名40歲余姓女子今晚7點從西門町商圈內的峨嵋停車場7樓樓頂墜落，送醫仍宣告不治...
一名40歲余姓女子今晚7點從西門町商圈內的峨嵋停車場7樓樓頂墜落，送醫仍宣告不治。記者李隆揆／攝影
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停車場台大醫院

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