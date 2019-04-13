六旬嬤愛上土耳奇帥哥墜愛河 連匯3次被警阻才知騙局

2019-04-13 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市日前一名六旬嬤，在網路認識一名自稱從事建築業之土耳其男子，雙方都沒有見過面，只在臉書交談，卻已認定和對方成為男女朋友，墜入愛可，這名男子向孫婦表示經濟困難，請她匯款美金2000元協助度過難關，警方及時攔阻，但發現她先前已匯過2次，經員警分析及苦勸，她才警醒被騙遇到詐騙集團。

基隆市刑大指出，日前基隆警方攔阻一名詐騙案的被害人，她年紀已有60多歲，屬於「阿嬤級」，在臉書及微信通訊軟體認識一名自稱從事建築業之土耳其男子，雙方素未謀面，但婦人卻已認定和對方成為男女朋友。

婦人說，這名男子向她表示經濟困難，請她匯款美金2000元協助度過難關，她去銀行匯款時，因為匯款地在國外，且指定美金，讓行員起疑通報警方前往，雖經員警攔阻成功，但她透露，先前早已匯款美金2000元及美金1500元。

市刑大一組指出，根據分析此類詐騙案件，詐騙集團通常都是以「放長線釣大魚」的方式和熟女長時間聊天談心，利用人們對愛情的憧憬，日日噓寒問暖，甜蜜稱呼，百般寵幸，再以結婚為前提交往，藉口急需用錢或投資要求對方匯款，女性被害人往往投入越多感情，越願意掏心掏肺、掏出畢生積蓄以「錢」相許。