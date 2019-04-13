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六旬嬤愛上土耳奇帥哥墜愛河 連匯3次被警阻才知騙局

2019-04-13 14:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市日前一名六旬嬤，在網路認識一名自稱從事建築業之土耳其男子，雙方都沒有見過面，只在臉書交談，卻已認定和對方成為男女朋友，墜入愛可，這名男子向孫婦表示經濟困難，請她匯款美金2000元協助度過難關，警方及時攔阻，但發現她先前已匯過2次，經員警分析及苦勸，她才警醒被騙遇到詐騙集團

基隆市刑大指出，日前基隆警方攔阻一名詐騙案的被害人，她年紀已有60多歲，屬於「阿嬤級」，在臉書及微信通訊軟體認識一名自稱從事建築業之土耳其男子，雙方素未謀面，但婦人卻已認定和對方成為男女朋友。

婦人說，這名男子向她表示經濟困難，請她匯款美金2000元協助度過難關，她去銀行匯款時，因為匯款地在國外，且指定美金，讓行員起疑通報警方前往，雖經員警攔阻成功，但她透露，先前早已匯款美金2000元及美金1500元。

市刑大一組指出，根據分析此類詐騙案件，詐騙集團通常都是以「放長線釣大魚」的方式和熟女長時間聊天談心，利用人們對愛情的憧憬，日日噓寒問暖，甜蜜稱呼，百般寵幸，再以結婚為前提交往，藉口急需用錢或投資要求對方匯款，女性被害人往往投入越多感情，越願意掏心掏肺、掏出畢生積蓄以「錢」相許。

市刑大副大隊長呂景發說，詐騙集團常透過臉書、Line或交友網站，加入好友聊天，以帥哥、美女照，誘騙被害人投資或金援等手法進行詐騙，建議民眾若遇有陌生人或外國人士要求加入臉書、通訊軟體的朋友時，勿在聊天間透露太多個人訊息，若交往時間尚淺就開始說要結婚、要求金錢支付的行為時，恐怕是騙局，應冷靜思考，避免因花言巧語而損失畢生積蓄，如有任何問題可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線查詢。

基隆市刑大指出，詐騙集團常透過臉書、Line或交友網站，加入好友聊天，以帥哥、美...
基隆市刑大指出，詐騙集團常透過臉書、Line或交友網站，加入好友聊天，以帥哥、美女照，誘騙被害人投資或金援等手法進行詐騙，提醒民眾不要被騙。圖／基隆市刑大提供
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基隆市刑大指出，詐騙集團常透過臉書、Line或交友網站，加入好友聊天，以帥哥、美...
基隆市刑大指出，詐騙集團常透過臉書、Line或交友網站，加入好友聊天，以帥哥、美女照，誘騙被害人投資或金援等手法進行詐騙，提醒民眾不要被騙。圖／基隆市刑大提供
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詐騙集團土耳其

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