國道1號岡山路段車禍 1小孩身體不適

2019-04-13 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



國道1號高雄岡山路段今天中午發生車禍，2輛轎車在內車道發生追撞事故，1名小孩在猛烈撞擊後身體不適，救護車趕抵事故現場救人，交通受阻，肇事原因仍待調查。

據警、消瞭解，今天上午11點55分據報國道1號350公里，近岡山交流道南下路段發生車禍，2輛轎車在內車道追撞，員警趕到車禍現場，發現其中1輛轎車內，有1名小孩身體不適，趕緊通知119救人，並通知拖吊受損轎車，由於假日岡山路段車流量就多，造成南下交通受阻。