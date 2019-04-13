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國道1號岡山路段車禍 1小孩身體不適

2019-04-13 12:53聯合報 記者林保光╱即時報導

國道1號高雄岡山路段今天中午發生車禍，2輛轎車在內車道發生追撞事故，1名小孩在猛烈撞擊後身體不適，救護車趕抵事故現場救人，交通受阻，肇事原因仍待調查。

據警、消瞭解，今天上午11點55分據報國道1號350公里，近岡山交流道南下路段發生車禍，2輛轎車在內車道追撞，員警趕到車禍現場，發現其中1輛轎車內，有1名小孩身體不適，趕緊通知119救人，並通知拖吊受損轎車，由於假日岡山路段車流量就多，造成南下交通受阻。

據高雄市消防局表示，身體不適的小孩沒明顯外傷，後來未送醫。

國道1號高雄岡山路段今天中午發生車禍，1名小孩身體不適，交通也受阻。記者林保光／...
國道1號高雄岡山路段今天中午發生車禍，1名小孩身體不適，交通也受阻。記者林保光／翻攝
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