影／不沿用舊臂、胸章了 中市交大霸氣：16日全面補足

2019-04-13 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



全台警察制服4月18日全面換新，卻傳出台中市警察局交通警察大隊未補足夠的臂、胸章問題，今中市交大坦承疏失，沒有周延考量舊臂章字序問題，承諾有短少臂、胸章的交警，即日起向各交通分小隊幹部登記，交大「全面補齊」。

台中市警局交通警察大隊發給每位交警6面臂章、6面交通臂章、3面階級章、3面胸章，甚至有同仁沒一樣領齊全，還被要求「自己花錢買」，與各警分局發送給警員的12面臂章、6面階級章，「差很大！」，基層交警怨聲四起。

今天中午市警局交通警察大隊坦言，當初考量環保，少發臂章，要求同仁沿用舊臂章，卻疏忽新、舊臂章字序不同的問題，「我們坦承疏失」。

市警局交通警察大隊後勤組指出，隸屬交通中隊、分小隊員警共585名，目前已配發「警察臂章」、「交通臂章」各6面，「階級胸章」9面及「交通胸章」3面，其中尚缺「交通胸章」3面，合計1755面部分，預計4月16日交貨配發各單位，讓同仁全面汰換。

至於有交警反應，4款臂、胸章沒領齊問題，交大後勤組霸氣回應，即日起請各交通分小隊幹部統計員警短少的臂、胸章數，下周一(15日)送件交大，「交大一定會全面補齊」。