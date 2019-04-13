原來是他 日籍社長曾揹妻骨灰遊台 昨竟騎車自摔亡

2019-04-13 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市烏來區昨晚發生一起機車自摔受傷送醫仍宣告不治的死亡車禍，死者68歲日籍男子山田先生，疑似是去年11月曾獨自一人背著太太的骨灰來看台灣的美景，因騎機車在石碇區迷路，因語言不通，新店警分局石碇分駐所員警還以手機時對話翻譯APP與他對話，才知他是來自日本宮城縣仙台，從事資源回收業的山田社長。沒想到再次與新店警方相遇，竟是天人永隔。

昨晚10時許，民眾發現一名男子騎機車往烏來方向，行經烏來區新烏路12.4公里處，疑似失控不慎撞上路邊紐澤西護欄後，整個人彈飛掉落南勢溪，嚇得連忙報警。

由於男子掉落高度約8層樓高，近100公尺深的溪谷，消防人員還找來吊車協助進行吊掛，花了一多小時，才順利將人救起送醫。男子被吊掛救起時，雖後腦有外傷，身上多處擦撞傷，尚有意識，還會出聲以日語出聲喊「痛」，送醫途中卻呈現意識不清，且沒有呼吸、心跳，到院經醫護人員搶救至今天凌晨零時19分仍宣告不治。

警方依男子所騎機車車號，查出是出租車，連繫車行從承租機車者所留駕照影本，得知死者為68歲日籍男子山田先生，警方依稀記得去年11月石碇分駐所曾協助一名日籍迷途男子也叫山田，詢問石碇分駐所長陳亮溦，這才發現二人疑似同一人。

當時山田先生曾表示，聽聞台灣的美景已久，想帶著已故的太太來看看台灣的美景，便將太太的骨灰揹在身上一起來台灣，當天正騎機車想前往宜蘭的途中，因路況不熟迷失在石碇山區，天色昏暗又語言不通，騎到半路剛好看到警察分駐所，二話不說上前尋求幫忙，沒想到再次與新店警方相遇，卻已天人永隔，讓警方也感到十分難過與不捨。