影／台九線公路撞小貨車 重機騎士燒成焦屍

2019-04-13 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣秀林鄉台9線公路162公里附近，今天上午8點多傳出死亡車禍，30歲吳姓男子駕駛小貨車在北上車道欲左轉時，與南下車道一部重機相撞，小貨車瞬間陷入火海，重機騎士撞擊後卡進小貨車內，車體也撞得支離破碎，警消人員獲報到場灌救，但騎士已不幸當場燒成焦屍。

警方初步調查，兩車相撞後隨即起火，吳男與同車的25歲王姓友人第一時間自行逃生因此僅輕微燙傷，後續吳男酒測值為零，而重機登記在新北市新店區44歲林姓男子名下，至於是否就是他所騎乘，已請家屬前來指認。