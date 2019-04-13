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網路起口角 青少年暗夜鬥毆 警方及時壓制

2019-04-13 11:48聯合報 記者林保光╱即時報導

高職學生郭姓少年和五專女生蔡姓少女在網路上起口角，2人相約談判，各自找幫手助陣，雙方昨晚聚集高雄市左營區大義國中旁叫罵。警方巡邏路過，發現雙方火氣上升，立刻呼叫快打部隊支援，將11名青少年帶回派出所，依違反社會秩序維護法查辦。

警方表示，17歲的郭姓少年和同年紀的蔡姓少女，是熟識的朋友，因為上周郭姓少年認為蔡女在通訊軟體上，說他講話「很嗆」，刺激到他，2人發生口角糾紛，才相約昨晚10點多在大義國中談判。

附近民眾發現2幫人馬夜裡聚集，而且互相叫罵，向警方反映，正好高雄市左營警分局舊城派出所巡邏警車路過，發現雙方叫陣，趕緊呼叫快打部隊支援，大批警力趕來，立刻壓制雙方氣焰，將11名青少年帶回查辦，其中只有2人成年，9人未滿18歲，通知家長到場。其中有家長還一再謝謝警方即時制止小孩動武。民眾目睹員警壓制「屁孩」，也上網留言「看得真爽」。

後來快打部隊又在蓮池潭旁，發現12名青少年深夜逗留，以為是同群準備滋事的青少年，也將他們帶回查證身分，也找家長到派出所，一時派出所擠滿人，經查證後得悉和大義國中前準備滋事的青少年無關，才各自由家長領回。

警方表示，相約談判的青少年雖沒發生打架，但因準備鬥毆，仍依違反社會秩序維護法第87條3款「意圖鬥毆而聚眾」，可裁罰3日以下拘留，或1萬8000元以下罰鍰。

高雄市警方昨天深夜及時壓制2群青少年鬥毆。記者林保光／翻攝
高雄市警方昨天深夜及時壓制2群青少年鬥毆。記者林保光／翻攝
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