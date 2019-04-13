影／交警用舊臂章稱「環保」 基層：字序不同怎沿用？

2019-04-13 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



全台警察新式制服預計4月18日全面換新，但台中市警局交通警察大隊卻未發足夠的臂、胸章，並通知交警「其餘的自己花錢買」。交大後勤組強調，是要同仁將舊臂章剪下，縫製在新式制服上「沿用」；此話立馬遭基層打臉，舊式交通臂章的「交通警察」字序是由右至左，新式是由左至右，「長官好英明，這樣要怎麼沿用？」

警政署昨在內部群組發出「4月18日全面換新式制服」消息，下午消息經警政署臉書官方網站「NPA署長室」證實，「沒錯，是真的！我們要正式換穿新式制服了！再過6天，即將全國同步換裝「警察新式制服」，讓我們一起迎接這歷史性的一天。」

消息一出讓警界為之振奮，但有交警透露，換裝迫在眉梢，但台中市警局交通警察大隊發給每位交警6面臂章、6面交通臂章、3面階級章、3面胸章，甚至有同仁沒一樣領齊全，與各警分局發送給警員的12面臂章、6面階級章，「差很大！」

交通警察的制服除了一般警員左手臂的臂章、右胸口的階級章外，右手臂還要縫製交通章、左胸的「台中市政府交通警察大隊」胸章。

林姓基層交警不滿，臂章、交通臂章、階級章與胸章，他各只拿到3面，中市交大不僅沒發滿，還口頭跟各交通分小隊說，「大隊沒經費，你們自己買」，讓他覺得自身權利「直接砍半」。

另名資深警官搖頭，一面臂章市價約30元，中市交警總數才585名，補足每人3面階級章、3面胸章的費用不過10萬5300元，「堂堂六都之一的台中市警局交通大隊，連同仁10萬元的服裝經費也要省，真的很誇張！」

「新、舊式臂章字序根本不同！長官好英明，到底要怎麼沿用？」另名資深交警氣得大罵，舊式交警臂章「交通警察」與臂章「台中市政府警察局」字序是由右至左，新式是由左至右，根本無法沿用。

台中市警局交通警察大隊後勤組澄清，4款臂、胸章沒發齊全並非交大沒有經費，是希望同仁將舊式制服臂章、胸章取下，「重復使用、避免浪費，這樣也比較環保」。